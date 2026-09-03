Alicante se conecta al gran banco europeo de imágenes contra el cáncer

La inteligencia artificial ya tiene un nuevo mapa para aprender a reconocer el cáncer y Alicante forma parte de él. La gran red europea de imágenes oncológicas (EUCAIM) acaba de abrir sus datos a investigadores y radiólogos para que puedan entrenar y poner a prueba herramientas capaces de detectar tumores, delimitar lesiones o predecir la respuesta de los pacientes a los tratamientos. El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) participa en esta infraestructura que pretende convertir millones de imágenes médicas en una herramienta para mejorar el diagnóstico y avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados.

La iniciativa supone un salto en la investigación oncológica porque permite poner en común imágenes procedentes de distintos centros médicos europeos, diferentes tipos de cáncer y distintos fabricantes de equipos de diagnóstico. De esta forma, los investigadores pueden trabajar con una cantidad y variedad de información mucho mayor que la disponible habitualmente en un único hospital, lo que es aplicable tanto al Doctor Balmis de Alicante, con el que este instituto comparte clínicos e investigadores, y con otros de la provincia.

El objetivo es que estos datos sirvan para desarrollar una nueva generación de herramientas de inteligencia artificial aplicada a la medicina, capaces de ayudar a los profesionales a interpretar las imágenes y detectar patrones que puedan resultar relevantes para el diagnóstico o la evolución de la enfermedad.

Un gran banco de imágenes para entrenar a la IA

Uno de los principales obstáculos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial fiables en medicina es disponer de suficientes datos con los que entrenarlos y comprobar posteriormente que sus resultados son válidos.

EUCAIM pretende precisamente resolver este problema mediante una infraestructura federada paneuropea que conecta los datos de diferentes instituciones sin necesidad de concentrarlos en un único repositorio. Los investigadores pueden buscar y analizar conjuntos de imágenes procedentes de distintos centros bajo un entorno diseñado para garantizar la seguridad, la ética y el cumplimiento de la normativa.

La plataforma sigue además los principios FAIR, que buscan que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, siempre respetando las garantías exigidas para la información sanitaria.

La participación de Isabial incorpora a Alicante a esta red europea de investigación y permite al instituto contribuir con su experiencia y capacidad investigadora al desarrollo de esta infraestructura.

Investigadores de ISABIAL rastrean en sangre marcadores para detectar antes la ELA / Rafa Arjones

Detectar tumores y anticipar la respuesta

La aplicación práctica de esta tecnología va mucho más allá de conseguir que un ordenador ‘vea’ una imagen médica.

Entre los casos de uso que ya se están desarrollando se encuentran la segmentación de imágenes, la detección de tumores y la predicción de la respuesta al tratamiento. Es decir, algoritmos que pueden ayudar a delimitar con precisión una lesión, identificar indicios compatibles con un tumor o analizar determinadas características de una imagen para intentar anticipar cómo puede responder un paciente a una terapia.

La posibilidad de entrenar estos sistemas con imágenes procedentes de numerosos hospitales resulta especialmente importante para comprobar su comportamiento en situaciones diferentes y evitar que una herramienta funcione únicamente con los datos del centro en el que fue desarrollada.

El propósito final es que estas tecnologías puedan incorporarse a sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, como una herramienta complementaria para los profesionales sanitarios.

Detección precoz

La Comisión Europea sitúa la detección precoz entre las aplicaciones con mayor potencial de esta combinación de imágenes médicas e inteligencia artificial.

El director general de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea, Roberto Viola, destaca que la iniciativa permite federar el ecosistema que produce y analiza imágenes médicas y considera que esto puede convertir a esta infraestructura digital en una herramienta especialmente potente en la lucha contra el cáncer.

La lógica es sencilla: cuanto más información de calidad puedan analizar los sistemas de inteligencia artificial, mayor capacidad tendrán para identificar patrones relacionados con la enfermedad. El reto es trasladar después esos avances de la investigación a la práctica clínica de forma segura y fiable.

Alicante, dentro de una infraestructura europea

La incorporación de Isabial refuerza además el papel de Alicante dentro de las redes europeas de investigación sanitaria y tecnológica. El proyecto conecta instituciones de diferentes países y permite que el conocimiento generado a partir de las imágenes médicas no quede limitado a un único centro.

La Federación Europea de Imágenes del Cáncer avanza además hacia su transformación en un Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales, con la intención de convertir la iniciativa en una infraestructura europea permanente. Esto permitirá mantener el proyecto a largo plazo y seguir incorporando nuevos nodos y conjuntos de datos.

La apuesta es que esta red termine generando un ecosistema europeo capaz de aprovechar el enorme volumen de información que contienen las imágenes médicas. La provincia se sitúa dentro de ese proceso de transformación de los datos clínicos en conocimiento y de la inteligencia artificial en una herramienta cada vez más presente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El horizonte es una oncología en la que las imágenes no solo permitan ver el tumor, sino también ayudar a conocerlo mejor, anticipar su comportamiento y elegir de forma más precisa el tratamiento para cada paciente.