El AMPA del instituto Jaume II de Alicante cree que empezará el curso sin espacio para acoger a los nuevos alumnos

El AMPA del Instituto Jaume II de la ciudad de Alicante ha denunciado este jueves la carencia de espacio para acoger el aumento de alumnos de este curso. El centro empezará las clases el 9 de septiembre con 140 alumnos que hay que reubicar porque las aulas prefabricadas en las que estaban han sido demolidas y la conselleria de Educación aún no ha instalado las nuevas.

A los 140 alumnos se suman varias decenas procedentes del colegio de nueva creación número 56 —se llama así—, cuyos alumnos que han acabado Primaria pasan al instituto Jaume II.

"Se va a usar el gimnasio como aula, pero no van a caber y el problema es que en septiembre empiezan las lluvias y se necesita el gimnasio para las clases de Educación Física", ha señalado.

Sin aulas prefabricadas

La conselleria de Educación, presidida por Carmen Ortí, del PP, retiró a mediados de agosto los barracones antiguos con el fin de levantar nuevos para acoger a los alumnos. El Jaume II lleva 20 años con aulas prefabricadas, según la AMPA, que ha denunciado desperfectos.

El AMPA ha asegurado que Educación secomprometió a ampliar a dos aulas más y a hacerlo durante las vaciones de verano. Aún tienen que nivelar el suelo y quitar un árbol que la asociación espera que sea transplantado y no lo talen.

Otro colegio adscrito

La Conselleria le dijo en julio a la asociación de madres y padres que el proyecto de la obra había que volver a empezarlo por un fallo en la tramitación y había que licitar de nuevo. El AMPA ha explicado que la empresa necesitará 15 días para instalar las prefabricadas y que primero tienen que aplanar el suelo. La asociación cree que hasta finales de septiembre o principios de octubre no estarán instaladas. La biblioteca del centro se usa como un aula normal y lo mismo ocurre con el aula de tecnología.