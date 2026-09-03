Barcala anuncia un carril bici entre el centro de Alicante y las playas con el reto de la avenida de Dénia y la Cantera

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este jueves que el proyecto para desarrollar un carril bici que conecte el centro de la ciudad con la zona de playas se encuentra "prácticamente terminado". Según el regidor, el diseño de la futura infraestructura ya está definido, aunque su ejecución todavía no tiene fecha estimada.

"La conexión no es sencilla porque tenemos la avenida de Dénia y la Cantera, que son dos vías complejas con la Vía Verde como complemento, pero el diseño y el proyecto está prácticamente terminado en su redacción", ha apuntado el dirigente popular. Pese a que todavía no se conocen los detalles del futuro itinerario ni se han concretado plazos, el objetivo del Consistorio es prolongar el itinerario existente en la fachada literal a la altura de la Explanada, para que toda la zona costera de la ciudad termine siendo accesible en bicicleta.

Una pancarta exhibida durante la organización de la Ciclovía Litoral, una iniciativa que reclama un carril bici en la costa de Alicante. / Jose Navarro

Al respecto, el alcalde también se ha referido a las reiteradas quejas vecinales por la situación de las aceras-bici del PAU 5, donde las raíces del arbolado urbano generan desniveles y grietas considerables en el pavimento, con el consiguiente riesgo para los usuarios y viandantes. "Esas cosas pasan, pero vamos a proceder a la reparación de todos esos carriles que, en algunos casos, están muy deteriorados", ha afirmado Barcala.

Barcala: "Apostamos por el transporte público"

El alcalde también ha inaugurado este jueves las jornadas “La sostenibilidad en la movilidad al trabajo: derecho y obligación” organizadas por la Cátedra Vectalia y la Universidad de Alicante. Un evento que ha reunido a representantes de las administraciones públicas, el ámbito empresarial y especialistas en movilidad para reflexionar sobre los desafíos que plantea la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

El regidor ha manifestado que esta nueva ley afecta a las empresas, “pero también a las administraciones públicas" y ha remarcado que "el Ayuntamiento de Alicante cuenta con cerca de 2.500 trabajadores y la sanidad y la educación mueven también a miles de empleados a diario por lo que es necesario pensar en conjunto”.

La conexión no es sencilla, pero el diseño y el proyecto está prácticamente terminado Luis Barcala — Alcalde de Alicante

En este sentido, Barcala ha añadido que su gobierno apuesta por el transporte público con "la ampliación de líneas para una movilidad sostenible real" porque, según ha señalado, "los servicios deben ser de calidad para poder pedirle al ciudadano un cambio de hábitos" en materia de transporte.

"Nuestra apuesta pasa por la extensión de las líneas de transporte público como alternativa al vehículo particular y para eso debe ser de calidad y con alternativas como el vehículo compartido y otras no contaminantes como las bicicletas", ha reiterado Barcala.