Barcala cierra la puerta a negociar con las Hogueras el decreto que prohibirá los disco-racós

El Ayuntamiento de Alicante no negociará la prohibición de los disco-racós de Hogueras. El alcalde, Luis Barcala, ha asegurado este jueves que el gobierno municipal tiene la mano tendida para revisar el contenido de ordenanzas como la de Fiestas, Parques y Jardines o la de Ocupación de Vía Pública, pero que el decreto que impedirá que el espacio cedido a las comisiones se convierta en un local de ocio al aire libre no es modificable.

Este modelo de explotación, en el que algunas comisiones ponían el espacio público a disposición de empresas de ocio, ha cosechado numerosas críticas en los últimos años por el ruido, la falta de seguridad, la ocupación desmedida de la vía pública o la ausencia del espíritu original de la Fiesta. Por ello, y tras un primer intento de limitar estos racós en las pasadas Hogueras, el gobierno municipal anunció este mes de agosto que pondrá fin definitivamente a esta práctica: cada hoguera podrá contar con un único espacio. A cambio, el Consistorio licitará espacios de ocio, para que sean las arcas municipales las que recaben el beneficio de estos disco-racós y su plantà se realice de forma controlada en las zonas habilitadas y estudiadas para ello.

"El decreto queda al margen"

Ante el revuelo generado entre las comisiones afectadas por la decisión del gobierno local, la Federació de Fogueres ha puesto en marcha una serie de mesas de trabajo con las que espera negociar con el Consistorio diferentes normativas municipales. Los distintas grupos comenzarán a redactar las propuestas de modificación de las ordenanzas de Fiestas, Limpieza, Ruido, Accesibilidad y Parques y Jardines, mientras que el objetivo de la Federació es contar con un borrador avanzado en torno al mes de octubre, que pueda ser presentado al Ayuntamiento antes de que finalice el año.

Sin embargo, este mismo jueves, el alcalde Luis Barcala ha confirmado su predisposición a negociar las regulaciones municipales, pero ha dejado fuera de esta opción el decreto que prohibirá los disco-racós, cuya publicación está prevista para los próximos días. "Fuimos nosotros los que les propusimos que constituyeran grupos porque la intención de revisar las ordenanzas es del Ayuntamiento y lo que necesitamos es la complicidad de todas las comisiones. Lo que queremos es hacerlo muy participativo con los que plantan y conocen in situ el terreno. No es una cuestión de negociar sino de hacer el mejor texto posible y dar las mejores soluciones", ha indicado Barcala. Tras ello, preguntado por si la regulación de los racós convertidos en discoteca también es negociable, al dirigente popular se ha mostrado tajante: "No, el decreto es al margen".