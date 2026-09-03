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El bonobús conjunto de Alicante y Elche: todo el mandato con la medida "a punto"

El alcalde alicantino Luis Barcala vuelve a destacar la próxima entrada en vigor de la tarjeta única, que se anunció en 2024 como una bonificación inminente, que solo estaba pendiente de "actualizar los chips"

Barcala y Ruz, y su frente común en torno a la variante de Torrellano y la conexión con el aeropuerto

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

La puesta en marcha de un bonobús compartido para Alicante y Elche sigue a punto de concluir, pese a que su puesta en marcha fue anunciada en ya en 2024 como algo inminente. El alcalde de la capital, Luis Barcala, se ha vuelto a referir este jueves a la tarjeta única como una de las acciones que ambos gobiernos están "concluyendo", aunque hace dos años ya aseguró que se encontraba prácticamente lista, a falta de "actualizar los chips".

De las primeras cumbres bilaterales entre Alicante y Elche, promovidas por los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz en el presente mandato, surgieron muchos anuncios pero pocas propuestas materializadas, más allá de la maratón entre ciudades. Una de ellas fue, precisamente, la del abono de transporte conjunto, para que los ciudadanos de ambos municipios pudieran hacer uso del autobús público en ambos servicios municipales, indistintamente.

Sin novedades

En marzo de 2024, Barcala afirmó que se trataba de una medida "en la que se está trabajando ya", y cuya puesta en marcha no debería demorarse en el tiempo, ya que "es una cuestión meramente de tecnología" en la que "falta actualizar los chips para que las tarjetas se puedan utilizar y reconozcan que estás recargando para el transporte de Elche y el de Alicante".

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Dos años más tarde, pese a que el regidor alicantino ha vuelto a referirse a la medida como un trabajo que se está "concluyendo", nada se sabe de esta novedad en la movilidad, que permitirá hacer uso del transporte público a los miles de personas que, cada día, se trasladan de Alicante a Elche y viceversa. Una propuesta que, según lo anunciado, no supondría un coste adicional para los ayuntamientos: "No tendrá impacto a nivel presupuestario", manifestó Barcala.

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