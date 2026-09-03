El calor vuelve a ganar terreno en Alicante este jueves: hasta 35 grados y sensación térmica de 37

La provincia de Alicante afronta este jueves 3 de septiembre una jornada marcada por el cielo poco nuboso y temperaturas que seguirán subiendo ligeramente o se mantendrán sin grandes cambios, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Durante la mañana podrán aparecer intervalos de nubes bajas en zonas del litoral, aunque el ambiente tenderá a ser más despejado conforme avance el día.

El calor seguirá siendo protagonista, especialmente en el interior. Alcoy alcanzará los 35 grados, Orihuela los 34 y Elche los 33, mientras que Alicante y Dénia se quedarán en 31. El viento soplará flojo y variable durante las primeras horas, pero a partir del mediodía tenderá a componente este y podrá alcanzar intensidad moderada por la tarde. En la costa, pese a unas máximas algo más contenidas, la humedad volverá a elevar la sensación de bochorno.

Alicante

La capital alicantina tendrá un jueves mayoritariamente despejado, con sol durante la mañana y la tarde antes de que aumente la nubosidad al final de la jornada. No se esperan precipitaciones y las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 31 de máxima, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 36 grados. El viento soplará de componente este.

Elche

Pocas nubes y bastante calor marcarán el día en Elche, donde Aemet descarta las lluvias. Los termómetros se moverán entre los 23 y los 33 grados, con una sensación térmica que puede subir hasta los 36 grados. El viento de levante tendrá algo más de presencia durante las horas centrales antes de perder fuerza al final del día.

Benidorm

El sol será protagonista prácticamente de principio a fin en Benidorm. Las temperaturas se mantendrán entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima, aunque el bochorno elevará la sensación térmica hasta unos 33 grados. No hay previsión de lluvia y el viento será flojo, principalmente de componente este y sureste.

Elda

El interior volverá a concentrar algunas de las temperaturas más altas. Elda alcanzará los 34 grados, después de una mínima de 20, en una jornada que comenzará poco nubosa y quedará despejada durante buena parte del día. A última hora Aemet contempla la aparición de niebla, pero no prevé precipitaciones. La sensación térmica máxima rondará los 35 grados.

Torrevieja

En Torrevieja habrá más nubes que en otros puntos de la provincia durante la mañana y de nuevo al final del día, con una tarde más despejada. Pese a esa nubosidad, no se esperan lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 30 grados, pero la humedad hará que la sensación térmica pueda alcanzar los 35 grados.

Orihuela

El calor apretará especialmente en Orihuela, con una máxima prevista de 34 grados y una mínima de 22. La combinación de temperatura y humedad puede dejar una sensación térmica de hasta 37 grados. El cielo estará nuboso durante parte de la mañana, se despejará por la tarde y volverán a aparecer nubes hacia la noche, sin previsión de precipitaciones.

Alcoy

Alcoy será el municipio más caluroso de los analizados, con temperaturas entre los 20 y los 35 grados. El cielo permanecerá despejado durante gran parte del jueves, aunque al final de la jornada Aemet apunta a la posible aparición de niebla. No se esperan lluvias y el viento será flojo, principalmente del norte y nordeste.

Dénia

La mañana comenzará con más nubosidad en Dénia, pero el cielo tenderá a despejarse a medida que avance el día. Tampoco se esperan precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre los 22 grados de mínima y los 31 de máxima, aunque la elevada humedad podrá elevar la sensación térmica hasta los 36 grados. El viento girará del nordeste al sureste y ganará algo de intensidad durante la tarde.