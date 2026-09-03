Profesionales de Alicante reclaman plazas específicas para las enfermeras escolares de los colegios de Educación Especial

El Colegio de Enfermería de Alicante reclama a la Conselleria de Sanidad que regule de forma específica los puestos de enfermería escolar de los centros públicos de Educación Especial y que sean considerados puestos de características específicas, una medida que, según la organización colegial, permitiría adaptar la selección y cobertura de estas plazas a la elevada complejidad sanitaria de los alumnos.

La petición cobra especial relevancia en la provincia ante el caso del Colegio Público de Educación Especial Virgen de la Luz de Elche, que en este mes inicia una nueva etapa administrativa tras el traslado del centro a unas instalaciones situadas en otra zona básica de salud. El cambio supondrá también una nueva adscripción sanitaria del servicio de enfermería escolar.

Para el colegio oficial, el problema evidencia las dificultades que existen actualmente para garantizar la continuidad de profesionales en unos centros donde la atención sanitaria requiere un conocimiento muy especializado de los alumnos. La entidad considera que la Administración dispone de herramientas legales para reconocer estos puestos como específicos y establecer un perfil profesional acorde con sus necesidades.

Enfermedades neurológicas graves

La organización recuerda que muchos de los estudiantes de Educación Especial presentan enfermedades neurológicas graves, epilepsias complejas, problemas respiratorios, nutrición enteral, dispositivos médicos, gran dependencia física o trastornos del espectro autista con importantes alteraciones conductuales. En este contexto, sostiene que la labor de la enfermera escolar no se limita a administrar medicación o responder ante una urgencia.

La profesional puede detectar, por ejemplo, cambios clínicos o conductuales que anticipen una descompensación, coordinarse con las familias y los equipos docentes y sanitarios y atender a alumnos que, por sus dificultades de comunicación, necesitan una relación de confianza construida durante años.

El Colegio de Enfermería pone precisamente el foco en esa continuidad asistencial. En su opinión, conocer la evolución y las necesidades concretas de cada alumno permite anticiparse a posibles complicaciones y ofrece mayor seguridad durante la jornada escolar.

Humanidad

«La continuidad no es un privilegio, es calidad asistencial, es seguridad clínica y, sobre todo, es humanidad», defiende la entidad colegial.

La propuesta es que la Conselleria de Sanidad impulse una regulación normativa que permita reconocer estos puestos como de características específicas, definiendo expresamente la formación, experiencia y perfil profesional necesarios. El Colegio recuerda que esta posibilidad está contemplada en el artículo 33 del Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, del Consell, y que la disposición adicional tercera del Decreto-ley 1/2022 habilita la creación de este tipo de plazas mediante resolución de la Conselleria.

La entidad insiste en que la medida no pretende saltarse los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público, sino utilizar las herramientas previstas en la normativa para aquellos puestos en los que la elevada complejidad asistencial exige unas características profesionales concretas.

Una bolsa específica

La reclamación se suma a otra petición planteada semanas atrás por el Colegio de Enfermería de Alicante: la creación de una bolsa de empleo temporal específica para enfermería escolar en los centros públicos de Educación Especial.

La propuesta contempla que esta bolsa valore tanto la experiencia previa en estos puestos como la formación acreditada en Enfermería Escolar. La organización sostiene que permitiría disponer de profesionales con un perfil ajustado a las necesidades de estos centros y facilitaría la cobertura temporal de las plazas.

Esta petición está respaldada por un informe jurídico elaborado por el propio Colegio de Enfermería, que considera que la cuestión trasciende las condiciones laborales de los profesionales y afecta directamente a la atención que reciben los alumnos. En estos centros, defiende, garantizar la continuidad de los cuidados debe formar parte de la propia seguridad asistencial.