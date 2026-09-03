El Consell prorroga por dos años la coordinación del transporte metropolitano con el Ayuntamiento de Alicante

Dos años de prórroga. Es lo que han acordado la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante para alargar el acuerdo de la coordinación del transporte metropolitano (TAM), servicio público prestado a través de los vehículos que alcanzan las localidades de El Campello, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant y Mutxamel a través de las líneas 21, 24 y 23 de autobús y de las líneas 1, 2 y 3 del TRAM.

El acuerdo inicial se suscribió el 4 de octubre de 2022 y vence en octubre de este año, por lo que se ha decidido alargarlo hasta la misma fecha de 2028. En él se establecen las condiciones de coordinación de los servicios de transporte, especialmente en tarifas, y no implicará nuevas obligaciones derivadas de la nueva firma.

Miguel Barrachina, portavoz del gobierno autonómico, ha anunciado el acuerdo este jueves tras el pleno del Consell, marco en el que se ha aprobado la prórroga. “Se mantiene el sistema coordinado de transporte metropolitano, que desde 1999 permite integrar en un mismo sistema los servicios de autobús urbano, autobús metropolitano y tranvía en la Zona A”, la que une Alicante con El Campello y San Vicente del Raspeig, ha dicho Barrachina, en referencia a la posibilidad de viajar combinando estos servicios utilizando el mismo bonobús de transporte para las diferentes modalidades.

A través de un comunicado, el Consell ha recordado que la Ley 6/2021 de Movilidad de la Comunidad Valenciana establece las competencias de los ayuntamientos en materia de transporte urbano y de la Generalitat respecto al transporte interurbano, es decir, entre municipios diferentes. Sin embargo, “la norma dispone el principio de colaboración entre las administraciones para favorecer un sistema de transporte integrado, incluida la coordinación de servicios, la intermodalidad, la tarificación y los itinerarios y horarios”.