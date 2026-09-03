Qué fue de las discotecas míticas de la "Ruta del Bakalao" alicantina y cuáles siguen abiertas

Hubo un tiempo en el que salir de fiesta en Alicante podía significar recorrer decenas de kilómetros durante una misma noche. La cultura de club que había explotado en Valencia terminó extendiéndose hacia el sur y generó en la provincia su propio circuito de salas. Aquella escena llegó a conocerse popularmente como una prolongación de la "Ruta del Bakalao" y, años después, también apareció el nombre de la "Ruta de la Carxofa". Entre sus locales se citaban nombres como APTCE, Terapia, Sakkara, KKO, Hook, Metro, Watts —posteriormente Revival— o Central Rock.

No todas sobrevivieron. Algunas desaparecieron, otras cambiaron de nombre y unas pocas han conseguido llegar hasta 2026 manteniendo incluso parte de aquella identidad musical. El caso más evidente está en la Vega Baja, donde dos nombres que ya sonaban hace más de treinta años, Metro Dance Club y Central Rock, continúan funcionando.

Metro: 35 años después, Bigastro sigue en el mapa electrónico

Metro Dance Club sitúa oficialmente su nacimiento en 1991 en Bigastro. La propia sala recuerda que en sus primeros años comenzó a atraer al público de la electrónica alternativa y que en 1993 ya se había convertido en un punto de referencia para aficionados de todo el Levante. Un año más tarde fue consolidando una identidad vinculada al techno y a los sonidos electrónicos.

Y Metro no es únicamente un recuerdo. En 2026 celebra su 35 aniversario y continúa programando sesiones y artistas internacionales. La sala reivindica además su continuidad como uno de los referentes de la cultura electrónica nacional, después de haber sobrevivido a cambios musicales, generacionales e incluso al parón provocado por la pandemia.

Central Rock: abierta en Almoradí desde 1989

Todavía más antigua es Central Rock, en Almoradí. Su web oficial fija su nacimiento en 1989 y sigue actualmente como una discoteca en funcionamiento en el polígono industrial Eralta.

Sus inicios tuvieron poco que ver con la imagen que posteriormente haría famosa a Central. Las crónicas sobre su historia recuerdan una primera etapa dominada por sonidos góticos y guitarreros, antes de que la sala evolucionara hacia la música electrónica y, ya en los primeros años noventa, hacia ritmos mucho más contundentes. Las cintas grabadas de sus sesiones comenzaron entonces a circular entre jóvenes de Alicante, Murcia y otras provincias.

Más de tres décadas después, Central Rock sigue abierta. Es probablemente uno de los ejemplos más llamativos de continuidad de aquella generación de macrodiscotecas: el nombre, la ubicación en Almoradí y la actividad nocturna han conseguido sobrevivir mientras buena parte de los locales de su época desaparecían.

Revival: de Los Montesinos a convertirse también en una marca "remember"

Otro nombre inseparable de aquella época es Revival. Las referencias históricas sitúan sus inicios en Los Montesinos a mediados de los años noventa, inicialmente muy ligada a las sesiones de domingo y al techno y trance. En aquellos años competía directamente con otras salas de la Vega Baja y acabó convirtiéndose en una parada habitual para quienes enlazaban varias discotecas durante el fin de semana.

Su historia tampoco se ha detenido. Este pasado mes de julio se celebró el 29 aniversario de Revival, mientras que su plataforma oficial mantiene una programación bajo la denominación "Revival La Gira", con eventos vinculados a Los Montesinos y fiestas en otras salas. Es decir, el nombre continúa activo, aunque parte de su vida actual se articula mediante grandes sesiones especiales y eventos "remember".

Las salas que desaparecieron por el camino

La lista de nombres que no tuvieron la misma suerte es bastante más larga. Entre los locales asociados a aquella escena alicantina aparecen APTCE, en Sant Vicent del Raspeig; Terapia, en El Rebolledo; Sakkara, en Guardamar del Segura; KKO y Hook, en Torrevieja; Skandalo, en Callosa d'en Sarrià, además de otros establecimientos que fueron cambiando de nombre o acabaron desapareciendo.

Yo salía de fiesta en los 90 /

Hook, por ejemplo, abrió en 1994 y quedó vinculada a las sesiones potentes de aquella época, mientras que publicaciones que han repasado la historia de la noche alicantina recuerdan también salas como Publik, en Biar, o Albades, en Muro de Alcoy. Eran años en los que la provincia tenía un mapa nocturno mucho más disperso y no resultaba extraño desplazarse de un municipio a otro buscando la siguiente sesión.

Penélope, otro superviviente de otra generación

Aunque Penélope Benidorm no nació como una discoteca de la Ruta del Bakalao, merece un lugar en la memoria nocturna alicantina por una razón todavía más sorprendente: abrió en 1968 y sigue activa en 2026. Su agenda actual mantiene fiestas, sesiones electrónicas y eventos "remember", entre ellos propuestas específicas dedicadas a recuperar sonidos de otras épocas.

Su caso permite entender hasta qué punto ha cambiado el ocio nocturno. De las enormes salas que podían convertirse en destino de toda una noche se ha pasado a un modelo en el que conviven discotecas, festivales, conciertos y fiestas nostálgicas. Precisamente esa nostalgia se ha convertido en una de las vías que mantienen vivo el legado de los años 90.

Tres décadas después, algunas todavía encienden la pista

El balance deja una imagen poco habitual. Central Rock sigue funcionando desde 1989 y Metro celebra en 2026 sus 35 años, mientras que Revival continúa organizando eventos casi tres décadas después de su nacimiento.

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Son supervivientes de una época en la que las cintas de las sesiones pasaban de coche en coche, los DJ residentes tenían legiones de seguidores y recorrer la Vega Baja de madrugada formaba parte de la propia fiesta.

Muchas de las salas desaparecieron, pero sus nombres continúan apareciendo en vídeos, sesiones recuperadas y fiestas "remember". Y unas pocas han conseguido algo todavía más difícil: seguir abriendo sus puertas a generaciones que ni siquiera habían nacido cuando aquellas pistas vivieron sus noches más recordadas.