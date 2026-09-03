La epidemia de miopía llega a las aulas: cuatro de cada diez menores en Alicante ya son "cortos de vista"

La vuelta al colegio pone de nuevo el foco en la salud visual de los menores. El 72,8% de los niños y adolescentes de la provincia de Alicante tiene diagnosticada al menos una alteración visual, según el Barómetro de la Salud Visual de la población valenciana 2025, elaborado por el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana, con el asesoramiento de la Sociedad de Optometría y Contactología de la Comunidad Valenciana.

La miopía es el problema más extendido: afecta al 40,2% de los menores, en lo que tienen que ver mucho las pantallas; mientras que el 32,5% presenta astigmatismo y el 9,6% hipermetropía. El estudio también recoge casos de ambliopía u ojo vago (0,3%) y estrabismo (0,2%).

El Barómetro de la Salud Visual del Colegio de Ópticos-Optometristas indica que el 72,8% de los niños y adolescentes tiene al menos una alteración en su visión

Ante el inicio del curso escolar, los profesionales recomiendan realizar una revisión visual para detectar posibles problemas que puedan interferir en el aprendizaje. Una recomendación especialmente relevante teniendo en cuenta que, según el propio estudio, la primera revisión visual de los niños valencianos se realiza de media a los 10 años, una edad que los especialistas consideran demasiado tardía.

"Las revisiones visuales son fundamentales, especialmente en niños y adolescentes, para la detección precoz y el tratamiento eficaz de alteraciones visuales", señala Rafael Pérez Cambrodi, presidente del Colegio de Ópticos.

Redacción

El gran problema

El crecimiento de la miopía entre niños y adolescentes constituye una de las principales preocupaciones de los especialistas. El COOCV advierte de que el 40,2% de los menores valencianos ya son miopes, una cifra que relaciona con factores genéticos y, especialmente, con los hábitos de vida actuales.

Entre los factores de riesgo figuran el exceso de actividades que requieren visión de cerca, como estudiar, leer o utilizar pantallas, y el poco tiempo que los menores pasan al aire libre.

Los especialistas recuerdan además que existen tratamientos destinados a ralentizar la progresión de la miopía, desde gafas y lentes de contacto específicas hasta la ortoqueratología y, en determinados casos, tratamientos farmacológicos con atropina prescritos por un oftalmólogo.

Señales a vigilar

El problema puede pasar desapercibido si el menor no manifiesta expresamente que ve mal. Por ello, la entidad colegial recomienda que padres y profesores estén atentos a determinados comportamientos.

Acercarse demasiado a los libros o las pantallas, entrecerrar los ojos, seguir la lectura con el dedo, sentarse muy cerca de la televisión o tener dificultades para ver la pizarra pueden ser señales de una alteración visual.

También pueden aparecer dolores de cabeza frecuentes, fatiga ocular, enrojecimiento de los ojos o la necesidad de inclinar o girar la cabeza para conseguir una mejor visión.

Los problemas visuales pueden además manifestarse en el ámbito escolar mediante rechazo a determinadas actividades, dificultades de lectura y escritura o un bajo rendimiento académico.

Dos horas al día al aire libre

Para frenar la progresión de la miopía, los profesionales recomiendan pasar al menos dos horas diarias al aire libre, reducir el tiempo dedicado a pantallas y actividades de cerca y aplicar la conocida regla 20-20-20 durante el estudio: cada 20 minutos, apartar la mirada y fijarla durante 20 segundos en un punto situado a unos seis metros.

También aconsejan estudiar con una iluminación adecuada, evitar periodos prolongados frente a dispositivos electrónicos (no más de dos horas seguidas), mantener una buena higiene del sueño y realizar controles visuales periódicos, incluyendo mediciones de refracción y longitud axial del ojo.

"Revisar la visión de los menores antes del inicio del curso escolar es clave para que dispongan de las mejores capacidades para afrontar el reto académico", apunta Elisa Aragó, vicepresidenta del Colegio de Ópticos-Optometristas.