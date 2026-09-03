Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia Sánchez CongresoConcentración CeutaMural Benito Pérez GaldósAgresión fiestas CrevillentEstafa WhatsappTiempo AlicanteEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Quejas

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante / J.M.G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando las focas monje vivían en Alicante: el último cachorro documentado, muerto de un hachazo en el Albir
  2. Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
  3. EU lleva al juzgado a Barcala y otros tres concejales del PP por un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante
  4. Colectivos convocan en Alicante una concentración en respuesta a la de Ceuta bajo el lema “paremos los pies al rascismo”
  5. Casas en el centro de Alicante, al mejor postor: 4 pisos públicos salen a subasta desde menos de 200.000 euros
  6. Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
  7. El tiempo en Alicante hoy: temperaturas sin extremos con vistas a la próxima ola de calor
  8. La otra cara de Tabarca: sin transporte público ni servicios básicos para atender tanto turismo

Transportes y Ayuntamiento de Alicante negocian la implantación del tercer carril en la A-70

Transportes y Ayuntamiento de Alicante negocian la implantación del tercer carril en la A-70

El Consell prorroga por dos años la coordinación del transporte metropolitano con el Ayuntamiento de Alicante

El Consell prorroga por dos años la coordinación del transporte metropolitano con el Ayuntamiento de Alicante

El AMPA del instituto Jaume II de Alicante cree que empezará el curso sin espacio para acoger a los nuevos alumnos

El AMPA del instituto Jaume II de Alicante cree que empezará el curso sin espacio para acoger a los nuevos alumnos

Pedro Espadero volverá a plantar la Hoguera Oficial de Alicante a las puertas del Centenario

Pedro Espadero volverá a plantar la Hoguera Oficial de Alicante a las puertas del Centenario

El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

Barcala cierra la puerta a negociar con las Hogueras el decreto que prohibirá los disco-racós

Barcala cierra la puerta a negociar con las Hogueras el decreto que prohibirá los disco-racós

El agosto más caluroso desde que hay registros da paso a otro episodio "muy anómalo" de altas temperaturas en Alicante

El agosto más caluroso desde que hay registros da paso a otro episodio "muy anómalo" de altas temperaturas en Alicante

Alicante se conecta al gran banco europeo de imágenes contra el cáncer

Alicante se conecta al gran banco europeo de imágenes contra el cáncer
Tracking Pixel Contents