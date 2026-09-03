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Quejas
El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
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La calle Alcalde Rafael Millá Santos de Alicante lleva semanas sin limpiarse y la suciedad se va acumulando
"Al tratarse de una zona de carga y descarga de pasajeros de la estación de tren suele estar llena de coches y la suciedad queda tapada, pero no desaparece", dice este vecino que afirma que las imágenes han sido tomadas este mismo jueves.
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Dos vecinos limpian de colillas la playa de la isla de Tabarca
El vecino que nos ha enviado la imagen añade: "Hoy ha habido limpieza extra porque venía el concejal".
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Quejas por una bola de piedra destrozada en la plaza de España
Una vecina denuncia el mal estado de una de las bolas de piedra situadas en la plaza de España, en Alicante. La imagen muestra el elemento urbano roto y con restos desprendidos junto a la acera, en una zona de paso próxima a la calzada.
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Una solución provisional en Maisonnave genera quejas vecinales
Un vecino denuncia la presencia de una valla provisional en la avenida Maisonnave, en pleno centro de Alicante. La estructura aparece sujeta con cinta junto a la calzada y ocupa parte del paso, una imagen que genera quejas por su aspecto y por la falta de una solución definitiva en una de las vías más transitadas de la ciudad.
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La maleza invade parte de la avenida de Elche frente a Gran Vía Sur
Una persona denuncia la presencia de vegetación invadiendo la calzada en la avenida de Elche, frente a Gran Vía Sur, en Alicante. La maleza sobresale hacia uno de los carriles y ocupa parte del margen de la carretera, lo que genera quejas por la falta de mantenimiento en una vía con mucho tráfico.
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Denuncian un agujero en la valla que protege las vías del tren en el acceso sur de Alicante
Un usuario denuncia la presencia de un agujero en una de las vallas que protege las vías del tren en el acceso sur de Alicante. La abertura deja visible un paso hacia una zona restringida junto al trazado ferroviario, por lo que reclama una revisión del vallado para evitar riesgos.
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Alertan de una fuga de agua junto a las vías del TRAM en Alicante
Un vecino alerta de una fuga de agua junto a las vías del TRAM en la avenida de la Costa Blanca, en Alicante. En la imagen se aprecia un chorro que sale desde una zona ajardinada y deja agua acumulada en el entorno, por lo que reclama una revisión para evitar el desperdicio y posibles molestias en la vía pública.
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Quejas por carteles contradictorios en la playa de San Juan
Una usuaria denuncia la falta de coherencia en la señalización de la playa de San Juan, donde distintos carteles informativos sobre las normas de uso y limpieza muestran mensajes y sanciones diferentes. Las imágenes reflejan, además, el deterioro de algunos de estos avisos, lo que puede generar confusión entre los usuarios de la playa.
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Malestar por el deterioro del mobiliario urbano en el paseo de Niza
Una vecina denuncia el mal estado de varios bancos del paseo de Niza, en la Playa de San Juan, donde se observan listones deteriorados, piezas sueltas y arreglos provisionales. Reclama una revisión del mobiliario urbano en una zona muy transitada por vecinos y visitantes, especialmente durante las noches de verano.
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Señal torcida y dos cubos para impedir el tránsito interior destrozados en la Glorieta Poeta Vicente Mojica, en Alicante.
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