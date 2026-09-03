Lluvia de ofertas para prestar otros siete millones de euros al Ayuntamiento de Alicante, con inversiones a la espera desde abril

Hasta diez entidades bancarias se han ofrecido para prestar casi siete millones de euros al Ayuntamiento de Alicante. Se trata del quinto crédito impulsado por el gobierno de Luis Barcala desde 2022, pese a que las arcas municipales acumulan más de 176 millones de euros provenientes de inversiones sin ejecutar, tras sumar otros 21 millones más por los proyectos que se quedaron en un cajón el pasado año. Mientras se completa la operación, actuaciones como la reparación de las torres del Ayuntamiento o las obras de la Jefatura de la Policía Local de Playa de San Juan permanecen a la espera desde el pasado mes de abril.

Según la liquidación del presupuesto de 2025, el equipo de gobierno dejó sin ejecutar 56,7 millones de euros de los previstos para inversiones en 2025, lo que supone que casi seis de cada diez euros destinados a obras y proyectos no llegaron a materializarse. Pese a ello, el Consistorio impulsó la contratación de un nuevo crédito (el quinto en cuatro años) de a 6.941.278,75 euros, con un plazo de amortización de once años y medio.

La operación ha despertado el interés de numerosas entidades bancarias y hasta diez empresas se han postulado para firmar el préstamo municipal

La operación ha despertado el interés de numerosas entidades bancarias y hasta diez empresas se han postulado para firmar el préstamo municipal. De acuerdo con el expediente evaluado por la Mesa de Contratación del Consistorio, las mercantiles que han participado en la licitación (por orden de clasificación de ofertas) son: Caja Rural Granada, Eurocaja Rural, Banco Santander, Bankinter, Cajamar Caja Rural, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Caja de Crédito de los Ingenieros y Caixabank. Además, el Ayuntamiento ha declinado las proposiciones de Abanca Corporación Bancaria (al no haber presentado un documento anexo requerido en el procedimiento) y Caja Rural Central, por superar el límite de prudencia financiera aplicable.

Inversiones en pausa

Mientras se concreta la operación, que aún debe ser validada por la Junta de Gobierno Local para su adjudicación definitiva, las inversiones municipales ligadas a dicho crédito continúan a la espera, desde el pasado mes de abril.

Es el caso de la nueva Jefatura y edificios de la Policía Local, con una inversión de 1,95 millones de euros, que concentra la mayor parte del presupuesto. Además, está previsto destinar 564.590 euros para la adquisición de coches patrulla y motocicletas, así como 180.843 euros para vestuario, maquinaria y vehículos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y otros 15.000 euros para equipos de transmisiones de Protección Civil.

La historia se volverá a repetir y Barcala acabará el año con las inversiones sin ejecutar Silvia Castell — Concejala del PSOE

Entre las actuaciones más relevantes también figuran los 503.430 euros para rehabilitar las torres del Ayuntamiento, unos trabajos cuyo retraso preocupa especialmente, ya que pone en peligro los 200.000 euros de subvención autonómica si las obras (aún sin comenzar) no concluyen antes de noviembre.

En el paquete se incluyen otros 225.000 euros para actuaciones incluidas en el Plan Director del Castillo de Santa Bárbara, 936.782 euros para inversiones en los distritos municipales y 457.990 euros para mejorar los aseos y el entorno del mercadillo de Teulada. El préstamo contempla igualmente 681.536 euros para señalización y ordenación del tráfico, 124.932 euros para reparar el muro del bulevar del Pla junto a la vía de FGV y más de 200.000 euros para mejoras en áreas industriales cofinanciadas por el Ivace.

Quinto crédito

Este nuevo crédito es ya el quinto que el ejecutivo de Barcala pedirá a los bancos en solo cuatro años. El primero, aprobado en 2022 por el bipartito del PP y Ciudadanos, contó con un montante de 20 millones prestados por el Sabadell y Unicaja, y pretendía servir para sufragar igualmente las obras de la plaza de San Blas y otros proyectos como la reforma del Pitiu Rochel.

El segundo, de unos 9 millones, se aprobó poco antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 con el objetivo de emprender diferentes actuaciones relacionadas con la Zona de Bajas Emisiones. La tercera operación, por otros 48 millones de euros, se anunció en 2024 para sufragar actuaciones como la reforma de la plaza de San Blas, la renovación de los antiguos cines Aba6 o la modernización del Centro de Tecnificación.

Mientras que el cuarto crédito, por importe de 4,8 millones y suscrito a mediados de 2025, se destinó a costear principalmente la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, con una inversión prevista de 3,4 millones de euros. Meses después, en noviembre del pasado año, el Ayuntamiento de Alicante aprobó devolver de forma anticipada más de 24 millones de euros pertenecientes a estos préstamos solicitados a entidades financieras.

Para la concejala socialista Silvia Castell, “Barcala llega de nuevo al mes de septiembre sin haber ejecutado las inversiones prometidas", lo que denota que "es un pésimo gestor porque ha dejado pasar ocho meses". La edil progresista vaticina que "la historia se volverá a repetir" y teme que el gobierno municipal "acabará el año con las inversiones sin ejecutar". Según Castell, "un alcalde que solo invierte 4 de cada 10 euros prometidos, como ocurrió el pasado ejercicio, no está a la altura de las necesidades de Alicante".