Pedro Espadero volverá a plantar la Hoguera Oficial de Alicante a las puertas del Centenario

Sin sorpresas en el concurso para construir la Hoguera Oficial de Alicante el próximo año: Pedro Espadero y Sergio Gómez estarán a cargo del monumento adulto y el infantil, respectivamente, en 2027. Lo harán por decimosegunda ocasión consecutiva tras imponerse Espadero a su único rival en esta ocasión, el alicantino Fran Santonja, y después de que Gómez haya presentado la única maqueta de su modalidad.

Finalmente, no habrá cambio de nombres en la plaza del Ayuntamiento a las puertas del Centenario de la Fiesta. Tras la plantà de "Singulares" este 2026, Pedro Espadero volverá a ser el responsable de la Hoguera Oficial del próximo año. A su vez, Sergio Gómez, que las pasadas Hogueras presentó "Equilibri", continuará a cargo del monumento infantil con el lema "Hay un amigo en mí". Ambos autores atesoran ya once obras consecutivas frente al edificio consistorial, y encaran el camino hacia su decimosegunda plantà de manera ininterrumpida, más allá del parón obligado por la pendemia.

La maqueta de la Hoguera Oficial 2027 / Alex Domínguez

La obra presentada por Espadero, bajo el lema "El lenguaje de los colores", ha sido seleccionada por unanimidad. Espadero sigue ampliando así su "reinado" en la plaza del Ayuntamiento. Se trata del artista que más veces ha plantado la Hoguera Oficial: en diecinueve ocasiones entre 1992 (después de haber ganado en categoría Especial con Ciudad de Asís y Hernán Cortés) y 2026.

Espadero: "Habrá gente harta de mí, pero esto es un concurso"

Tras darse a conocer el fallo del jurado, el artista Pedro Espadero se ha dirigido a los medios de comunicación: "Estoy muy emocionado. Sé que habrá gente que estará harta de mí, pero esto es un concurso y yo intento ganar todos los años", ha señalado.

"Creo que está muy bien compuesta y es muy diferente a la del año pasado. He intentado que la gente no diga 'otra vez el mismo con la misma hoguera', aunque sé que no gustará al 100 % del público", ha añadido.

Por su parte, Sergio Gómez ha destacado el "honor" que supone para él volver a plantar un monumento oficial y ha explicado el significado de la hoguera. "Es una guía del buen amigo y lo que hay que hacer para serlo. En la trasera vamos a tocar el tema del bullying, recordando que Alicante es ciudad contra el acoso escolar. Habrá cuatro escenas muy visuales con los cuatro tipos de bullying que existen", ha avanzado.

Poca competencia

Después de que, durante dos años consecutivos, la Concejalía de Fiestas adelantara a julio la presentación de maquetas, a petición del Gremio de Artistas, la competición ha vuelto a retrasarse este 2026. El objetivo era facilitar a los creadores la planificación y contratación de otros trabajos para la campaña, en el caso de no ser seleccionados.

Sin embargo, el pasado año la medida no se tradujo nuevamente en una mayor participación. Al concurso de la hoguera adulta solo se presentaron dos proyectos, los mismos que en esta ocasión: los de Pedro Espadero y Fran Santonja. Un año antes, se repitió el mismo escenario, aunque el competidor de Espadero fue Lorenzo Santana. En la categoría infantil, Gómez sigue sin oposición.

La maqueta de la Hoguera oficial infantil 2027. / Alex Domínguez

Presupuesto y condiciones

El Ayuntamiento mantiene para estos proyectos una partida de 143.500 euros, la misma de las últimas ediciones, de los que 118.500 euros corresponden al monumento adulto y 25.000 al infantil.

La Hoguera Oficial adulta no podrá superar los 20 metros de altura ni los 12x12 metros de base. Deberá incluir al menos 28 ninots originales, construidos con materiales tradicionales como cartón y madera, y con cartelas en castellano y valenciano. Estará completamente plantada a las seis de la mañana del 21 de junio.

La infantil tendrá un máximo de 3 metros de altura y una base de 3x3 metros, con al menos 18 ninots, y deberá estar lista a la misma hora del 20 de junio. Ambos monumentos volverán a ser el centro simbólico de unas fiestas que ya han empezado a calentar motores.