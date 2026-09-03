Retenciones en la A-70, niebla en la A-31 y varios accidentes complican el tráfico en Alicante este jueves

La mañana de este jueves 3 de septiembre comienza con varias incidencias en las carreteras de la provincia de Alicante. Entre las que más pueden afectar a los conductores destacan las retenciones en la A-70 a su paso por Alicante, la presencia de niebla en un amplio tramo de la A-31 y varios accidentes que permanecen señalizados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La situación puede cambiar rápidamente a lo largo de la mañana. Los datos facilitados por Tráfico corresponden aproximadamente a las 8.15 horas.

Retenciones en la A-70 hacia Murcia

Uno de los principales problemas de circulación a primera hora se encuentra en la A-70, donde la DGT señala tráfico lento entre los kilómetros 17 y 19, dentro del término municipal de Alicante.

La congestión afecta a todos los carriles en sentido hacia Murcia y presenta un nivel amarillo de circulación desde las 7.38 horas.

También en la A-70 hay obras en el entorno del kilómetro 10,9, con el arcén derecho afectado en sentido decreciente, mientras que un vehículo detenido se encuentra en el kilómetro 27,2, ya en el término municipal de Elche.

La niebla reduce la visibilidad en la A-31

Especial atención requiere la A-31, donde la DGT mantiene una incidencia por visibilidad reducida debido a la niebla en un tramo de aproximadamente 57 kilómetros.

La afección se extiende entre los kilómetros 145 y 202, desde la zona de Almansa hasta Petrer, y afecta a todos los carriles en ambos sentidos desde las 7.31 horas.

Además, en la propia A-31 hay un vehículo detenido en Sax, en el kilómetro 196,7, en sentido decreciente. Ante estas condiciones, resulta especialmente importante aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a la visibilidad disponible.

Dos accidentes señalizados en Altea

La N-332 concentra varias incidencias en la Marina Baixa. La DGT mantiene señalizados dos accidentes a su paso por Altea, ambos registrados durante la noche del miércoles.

Uno de ellos se localiza en el kilómetro 161,2, en sentido decreciente, desde las 22.18 horas. El segundo se encuentra en el kilómetro 157,3, también en sentido decreciente, y figura activo desde las 23.38 horas.

A ellos se suma un vehículo detenido en el kilómetro 154,7 de la N-332, también en Altea, mientras que otra incidencia similar afecta al kilómetro 154,4 en l'Alfàs del Pi.

Otro accidente en Aspe

En el interior de la provincia, la DGT mantiene una advertencia por un accidente ocurrido en la CV-84, en el kilómetro 6, dentro del término municipal de Aspe.

El siniestro se localiza en sentido hacia Elche, cerca de la rotonda del Pi Tres Hermanas y del acceso a la urbanización Montesol. La incidencia consta desde las 20.51 horas del miércoles.

Obras y vehículo detenido en Benidorm

La circulación por la N-332 en Benidorm también está condicionada por trabajos en la carretera. Entre los kilómetros 148,7 y 150,4 existe un estrechamiento debido a obras, con afección al carril derecho en ambos sentidos desde primera hora de la mañana.

Además, la DGT señala un vehículo detenido en el kilómetro 146,9, en sentido decreciente. En la cercana AP-7, a la altura de El Campello, hay una advertencia por obstáculos en el kilómetro 667 en sentido hacia Benidorm.

Incidencias entre Dénia, Pedreguer y Benissa

En la Marina Alta aparecen varias advertencias. En Dénia hay obstáculos en la CV-730, kilómetro 5,4, y en la CV-725, kilómetro 6.

En Pedreguer, un vehículo detenido afecta a la N-332, en el kilómetro 195,9, mientras que en Benissa se registra otra incidencia similar en la AP-7, kilómetro 629, en sentido creciente.

Entre Calp y Altea continúan además las obras en la AP-7, con afección al arcén derecho entre aproximadamente los kilómetros 631,6 y 634,4, según el sentido de circulación.

Un único carril para ambos sentidos en Cocentaina y Gorga

Las obras también condicionan varias carreteras del interior. En la CV-706, entre Cocentaina y Millena, la circulación se realiza mediante un único carril para ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 4,5.

La misma regulación se mantiene en la CV-720 a su paso por Gorga, entre los kilómetros 0,5 y 1,5.

En Alcoy, por su parte, la DGT advierte de obstáculos tanto en la N-340, kilómetro 795,4, como en la CV-801, a la altura del kilómetro 9,1 en dirección a Banyeres de Mariola.

Cortes por obras en Crevillent y la AP-7

En el sur de la provincia, permanece cortada una salida de la A-7 en Crevillent, entre los kilómetros 527 y 526,7, en sentido decreciente. La DGT clasifica esta afección con nivel negro.

También hay trabajos en la AP-7 entre Pilar de la Horadada y Orihuela, donde permanece cortado el carril derecho entre los kilómetros 768,6 y 766,8 en sentido decreciente.

Por último, continúan diferentes afecciones de larga duración en la AP-7 en el entorno de Alicante y Agost, así como trabajos en la CV-873 a la altura de Albatera.