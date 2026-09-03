Sanidad destina 91 millones a garantizar el suministro de gases medicinales a los hospitales

La sanidad pública de la Comunidad Valenciana prepara un contrato de más de 91 millones de euros para garantizar durante los próximos años el suministro de gases medicinales y de uso sanitario en sus centros hospitalarios. El Consell ha autorizado la contratación, que incluye tanto el suministro como la gestión integral de estos productos, imprescindibles para numerosos tratamientos y procedimientos médicos.

El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses y podrá prorrogarse durante otros 36 meses, hasta alcanzar un máximo de cinco años. El servicio incluye a los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad en las tres provincias, Alicante entre ellas, además del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Fines terapéuticos

En los hospitales de la provincia de Alicante, estos gases forman parte de la actividad asistencial diaria y se emplean con fines terapéuticos, diagnósticos y anestésicos. Su disponibilidad resulta especialmente relevante en áreas como los quirófanos y en aquellos procedimientos que requieren gases para el tratamiento de los pacientes.

La contratación no se limita a la entrega de los productos. El importe contempla también toda la gestión logística asociada, desde el transporte y la expedición de certificados hasta los análisis y revisiones necesarias, además de la reposición de las botellas y de sus componentes.

Embotellado

Los productos pueden presentarse en diferentes formatos, tanto como gases licuados almacenados en las instalaciones sanitarias como mediante suministro embotellado, además de gases puros y distintas mezclas.

Su clasificación también varía en función de su utilización: algunos están considerados medicamentos cuando actúan como un fármaco, mientras que otros tienen la consideración de productos sanitarios medicinales.

Atención continuada

La propia Generalitat señala que garantizar este suministro es necesario para asegurar una atención continuada y segura a los pacientes. La gestión de estos productos requiere, además, una planificación específica por sus características y por las condiciones necesarias para su almacenamiento y distribución dentro de los centros sanitarios.

Con esta contratación, Sanidad pretende centralizar en un único servicio tanto el suministro como las tareas asociadas a su gestión, con el objetivo de evitar interrupciones en un recurso que resulta esencial para el funcionamiento ordinario de los hospitales.