Qué ver en un día en Tabarca: guía práctica para aprovechar al máximo la visita a la isla

Visitar Tabarca en un día es uno de esos planes clásicos de la Costa Blanca que nunca terminan de agotarse. La isla está cerca, se llega en barco y combina lo que más apetece en una escapada mediterránea: agua transparente, calles blancas, patrimonio, baño, comida marinera y ese punto de desconexión que aparece en cuanto el puerto queda atrás. No hace falta dormir allí para disfrutarla, pero sí conviene organizar bien la jornada.

El error habitual es llegar pensando que Tabarca es solo una playa. No lo es. Es una isla pequeña, sí, pero con bastante más que un baño rápido: un pueblo amurallado del siglo XVIII, una reserva marina protegida, calas para hacer snorkel, una iglesia junto al mar, un faro, una torre defensiva y restaurantes donde probar su plato más conocido.

Cómo llegar

La primera decisión práctica es desde dónde salir. La opción más rápida suele ser Santa Pola, con travesías cortas hacia la isla, mientras que desde Alicante el viaje es más largo pero cómodo si se está en la ciudad y no se quiere coger coche. Algunas navieras resumen la duración aproximada en unos 15 o 20 minutos desde Santa Pola y alrededor de una hora desde Alicante, aunque los horarios cambian según temporada y compañía. Lo importante es mirar siempre la hora del último barco de vuelta antes de empezar la visita: Tabarca se disfruta mejor sin ir contando los minutos.

Pueblo

Una vez en la isla, lo ideal es empezar por el pueblo amurallado. Es la parte más reconocible y la que mejor explica la historia del lugar. Tabarca fue fortificada en el siglo XVIII para proteger la costa y alojar a familias genovesas liberadas del cautiverio en la isla tunecina de Tabarka, de donde procede su nombre actual. La ciudad fue dotada de murallas, baterías, baluartes, viviendas, cuarteles, iglesia, almacenes y otros edificios vinculados a aquel proyecto urbano impulsado en tiempos de Carlos III. Pasear por sus calles rectas, cruzar sus puertas y asomarse al mar desde la muralla es la mejor forma de empezar.

Después llega la parada monumental: la iglesia de San Pedro y San Pablo, junto al borde del recinto histórico. Su silueta aparece en muchas de las imágenes más conocidas de la isla, con la piedra clara, el mar al lado y las murallas alrededor. Cerca de allí conviene perderse sin prisa, mirar los detalles de las fachadas y acercarse al entorno del Museo Nueva Tabarca si está abierto, ya que ayuda a entender la relación entre la isla, el mar y sus habitantes.

Baños

La segunda parte del día puede reservarse para el baño. Tabarca forma parte de la primera reserva marina declarada en España, creada para proteger la riqueza ecológica de sus aguas. Por eso, llevar gafas de snorkel es casi obligatorio. La playa principal es la más cómoda y accesible, pero quienes busquen algo más tranquilo pueden caminar hacia pequeñas calas y zonas de roca, siempre con escarpines y respetando la normativa de la reserva.

Comer

Para comer, el plato que aparece en todas las conversaciones es el caldero tabarquino. Es la receta más típica de la isla y una de las mejores formas de alargar la visita sin convertirla en una carrera. Lo habitual es reservar mesa si se va en temporada alta, porque al mediodía los restaurantes se llenan rápido. Después de comer, si todavía queda tiempo antes del barco, merece la pena caminar hacia la parte más abierta de la isla, donde se encuentran la Torre de San José y el faro.

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El faro permite ver la Tabarca más seca, plana y silenciosa, muy distinta del bullicio del puerto y los restaurantes. Ese paseo final es perfecto para entender la isla entera: a un lado el pueblo amurallado, al otro el paisaje abierto, el mar por todas partes y la sensación de estar en un territorio pequeño pero lleno de capas. No hace falta caminar demasiado, porque Tabarca mide aproximadamente 1.800 metros de punta a punta, así que en un día se puede ver lo esencial si se organiza bien.