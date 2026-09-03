Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria de Alicante exigen una mejor atención a las personas dependientes

Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Alicante se movilizarán el próximo 19 de septiembre para reclamar un refuerzo del servicio y unas condiciones que permitan garantizar una atención de mayor calidad a las personas dependientes que reciben cuidados en sus propios domicilios. La protesta formará parte de una movilización estatal que tendrá lugar también en Valencia, Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla.

En el caso de Alicante, la manifestación comenzará a las 11 horas en la plaza del Ayuntamiento. El colectivo afectado es de unas 200 trabajadoras solo en la capital a las que, aseguran fuentes próximas al colectivo, les han empeorado sus condiciones laborales.

Las profesionales han decidido llevar sus reivindicaciones de nuevo a las calles después de conseguir un primer avance en las instituciones. El Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) con 17 puntos sobre el Servicio de Atención Domiciliaria. Ahora, las trabajadoras preparan el salto al Senado, donde pretenden impulsar una moción específica para conseguir que sus reivindicaciones sean incorporadas a la próxima reforma de la Ley de Dependencia.

Estas empleadas consideran que mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad es fundamental para un servicio digno a las personas que dependen de sus cuidados

Más derechos

El objetivo de las movilizaciones es que los recursos públicos destinados al sistema de dependencia se traduzcan en una mayor calidad en la atención, más derechos y un refuerzo del servicio público. Las trabajadoras consideran que mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad es también fundamental para garantizar un servicio digno a las personas que dependen de estos cuidados.

Este servicio permite que las personas dependientes reciban atención en sus propios hogares. Las trabajadoras se desplazan diariamente entre los domicilios para prestar los cuidados y servicios que necesitan sus usuarios. Por ello, entre sus reivindicaciones figura el reconocimiento del tiempo y de los gastos de desplazamiento, una cuestión especialmente vinculada a la organización diaria de este servicio.

Las profesionales denuncian además la precarización del sector, que, según señalan, se mantiene con salarios bajos, jornadas parciales y sobrecarga de trabajo. A su juicio, estas condiciones dificultan la consolidación de un servicio público con los recursos suficientes para responder adecuadamente a las necesidades de las personas dependientes.

Manifestaciones en todo el país de las auxiliares del Servicio de Atención Domiciliaria / INFORMACIÓN

La reivindicación va más allá de una mejora de las condiciones laborales. Las trabajadoras reclaman que este servicio ocupe un papel central dentro del sistema de dependencia y que la futura reforma de la ley tenga en cuenta tanto a las personas que reciben la atención como a las profesionales encargadas de prestarla.

«Hemos conseguido que una PNL de 17 puntos sea aprobada en el Congreso de los Diputados. Ahora damos el salto al Senado, pero el 19 de septiembre también salimos a la calle», señalan las trabajadoras, que reclaman que sus propuestas sean escuchadas y que la reforma de la Dependencia «ponga los cuidados y a las trabajadoras en el centro».

Del Congreso al Senado y a la calle

La movilización del 19 de septiembre pretende dar continuidad al trabajo desarrollado en las instituciones. Tras conseguir que el Congreso aprobara las 17 reivindicaciones, las trabajadoras quieren ahora aumentar la presión para que estas propuestas tengan reflejo en la reforma de la Ley de Dependencia.

En Alicante, la protesta servirá para visibilizar las demandas de las profesionales que trabajan directamente en los domicilios y para reclamar que sea considerado un servicio público, digno y de calidad, con recursos suficientes para garantizar una atención adecuada.

Para coordinar las movilizaciones, las trabajadoras se han organizado a través de una comunidad de WhatsApp que conecta a profesionales del SAD de diferentes territorios, permite compartir información y facilita la preparación de las protestas.

La convocatoria del 19 de septiembre está abierta a las trabajadoras del SAD y a las personas que quieran respaldar sus reivindicaciones. La campaña resume su objetivo en un lema: «Del Congreso al Senado. Del Senado a la calle. Por un SAD público, digno y de calidad».