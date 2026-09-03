El Tramnochador de Alicante acumula 140.000 desplazamientos en julio y agosto

El uso del tranvía nocturno en Alicante durante el verano ha registrado cifras elevadas. El Tramnochador, nombre que recibe este servicio que presta la Generalitat, ha acumulado un total de 137.633 pasajeros. La mayoría de ellos, 71.846 (el 52 %), lo utilizaron en agosto. El resto de pasajeros, un total de 65.787, viajaron en el mes de julio.

El Tramnochador funcionó entre el viernes 3 de julio y el sábado 29 de agosto durante 18 jornadas nocturnas divididas en nueve viernes y nueve sábados, los días en los que se prestaba el servicio entre Luceros y Benidorm con la Línea 1; entre Luceros y Sant Vicent del Raspeig (Línea 2), El Campello (Línea 3) y Playa de San Juan (Línea 4); entre Benidorm y Garganes (Línea 9) y con parada en diferentes estaciones y apeaderos.

El día de mayor registro de pasajeros fue el sábado 8 de agosto, con 13.857 personas utilizando el servicio. Le siguió en sábado 18 de julio, con 9.310; y el sábado 22 de agosto, con 8.414 viajeros. En total, los sábados han acumulado 79.820 desplazamientos, y los viernes un total de 57.813.

El trayecto que más pasajeros ha movilizado es el de la Línea 2, entre Luceros y Sant Vicent del Raspeig, con 45.387 pasajeros. Le sigue la Línea 1, entre Luceros y Benidorm, con 28.686. Después, la Línea 3, entre Luceros y El Campello, acogió a 24.681 viajeros. La Línea 4, entre Luceros y Plaça La Corunya, trasladó a 20.251 personas. La Línea 9, entre Bernidorm y Garganes, contó con 9.369 personas. Y la Línea 5, entre Porta del Mar y Plaça La Corunya, vio subir a 8.809 usuarios.

Por lo que hace a estaciones, el Mercado ha sido la que más pasajeros ha acogido, con 30.259, seguida por Luceros, con 18.695. Benidorm es la tercera estación más solicitada del Tramnochador, con 8.107, mientras que Marq-Castillo vio subir a 6.177 personas entre julio y agosto y Sant Vicent del Raspeig a 3.340.