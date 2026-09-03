Los vecinos echan en falta más limpieza en los terrenos del futuro Parque Central

La suciedad permanece en los terrenos del futuro Parque Central. Así lo señalan los vecinos de la zona que, aunque valoran los esfuerzos del Gobierno de España y reconocen, en algunos casos, que la limpieza ejecutada por Adif se ha dejado notar, lo cierto es que echan en falta más limpieza en esta zona en la que confluyen los barrios alicantinos del PAU 1, Alipark, Benalúa, La Florida y Ciudad de Asís.

El pasado 28 de julio el mismo ministro de Transportes, Óscar Puente, difundió por redes sociales las primeras tareas de limpieza en el espacio verde que acogerá el futuro Parque Central, cuyo convenio se firmará entre las administraciones implicadas (Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio) antes de que acabe el año, según el compromiso adquirido.

Era la consecuencia del encuentro que se produjo el 29 de junio entre el ministro y asociaciones vecinales, con los que se conjuró para llevar a cabo tareas de adecuación a través de Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, empresa pública ligada al ministerio que dirige Puente. Más de un mes después de las primeras tareas, sin embargo, la suciedad persiste.

Suciedad en los terrenos del futuro Parque Central de Alicante. / Jose Navarro

En buena parte de los terrenos situados tras la estación ferroviaria, en los alrededores del Puente Rojo, se ven envases, papeles, plásticos e incluso excrementos de manera reiterada. Especialmente llamativo es el caso de la zona vallada bajo el mismo puente, convertido en un depósito de residuos.

“La gente pasea con los perros y muchas veces no recogen los excrementos, pero la verdad es que no he visto limpiar prácticamente”, dice Encarni Pina. Otro vecino, Javier Barba, apunta que “han quitado maleza pero la limpieza del espacio sigue como si nada, está lleno de porquería”. Según esta voz, antes de los desbroces la suciedad también existía, pero “se veía menos” debido a la presencia de plantas que, en parte, la tapaban.

Tampoco está conforme Gerardo García, que cree que “ha habido limpieza, pero tiene que mejorar mucho”, ya que “pese a los desbroces y a las piedras que han ido quitando, los laterales de los paseos siguen sucios y hace falta más trabajo". Por último, Guillermo López también ha detectado las tareas de limpieza, “pero hace falta que se limpie mucho más”. Y aunque cree que “la gente debería ser más cuidadosa”, considera que “estos terrenos, tal y como están, tienen que intervenirse mucho más”.

Suciedad en los terrenos del futuro Parque Central de Alicante. / Jose Navarro

Desde la Plataforma Vecindario por un Parque Central, en cambio, sí que creen que el Adif está cumpliendo con el compromiso adquirido de limpieza. “Se están limpiando los terrenos, han quitado las antiguas traviesas del tren”, afirma Vicente Alcaraz, portavoz de la entidad, que hace referencia también a la retirada de maleza, parte de la cual se acumula en sacos en la zona. Alcaraz señala, eso sí, al Ayuntamiento de Alicante, ya que considera que no están cumpliendo con lo prometido en referencia a la calle César Porcel, “que sigue sin asfaltar” y a la “ausencia de bolardos en los pasos peatonales”.

Desde Adif insisten en que “se están realizando operaciones de limpieza y de mejora de la zona del Parque Central”, y afirman también que “se van a continuar realizando en los próximos meses”. A lo largo del mes de agosto, la empresa pública que depende del ministerio contabiliza la ejecución de “actuaciones de limpieza” del cauce del canal del Parque Central y su perímetro, y que a fecha del día 28 del pasado mes “se informó de que el desbroce de esta fase ha finalizado”, y que la limpieza del canal continuará en dirección a Albacete.

Por otra parte, la empresa pública explica que “se ha actuado en la limpieza del cauce” priorizando “la zona de desagüe del pozo de bombeo”, además de haber limpiado “dos metros a cada lado” respecto al desbroce. Los entornos peatonales también están siendo tratados, relatan, y por último concretan que “a principios de agosto” se solicitó presupuesto a la empresa pública Emfesa (Enajenación de Materiales Ferroviarios) para la ejecución de trabajos de desbroce, limpieza, retirada de vertidos y escombros, vallado y limpieza del tanque de tormentas ubicado en los terrenos.