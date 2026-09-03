Vuelta al cole y al deporte infantil: uno de cada ocho escolares de Alicante se lesiona durante el curso

La vuelta al cole trae también el regreso a las actividades extraescolares y, con ellas, al deporte. Fútbol, baloncesto, gimnasia, atletismo o danza recuperan en septiembre sus entrenamientos habituales después de varias semanas de menor actividad física. El problema, advierten los podólogos, es que muchos niños pasan prácticamente de la inactividad del verano a sesiones de entrenamiento con una intensidad similar a la que tenían antes de las vacaciones.

El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) alerta del denominado ·efecto septiembre·, un periodo en el que aumenta el riesgo de lesiones deportivas infantiles por la falta de adaptación progresiva al esfuerzo. Según los datos que maneja el colegio profesional, uno de cada ocho escolares que realizan actividades extraescolares sufre alguna lesión durante el curso, y el comienzo de la temporada constituye uno de los momentos de mayor riesgo.

“Hay datos que indican que alrededor del 12% de los alumnos en edad escolar que realizan actividades extraescolares sufre algún tipo de lesión durante el curso académico. Y justo el inicio del curso es uno de los momentos en los que más casos se registra”, explica Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva colegial.

El riesgo es mayor porque el cuerpo de niños y adolescentes todavía está en crecimiento. Huesos, tendones y cartílagos están sometidos a un proceso de desarrollo y pueden resultar especialmente vulnerables cuando se enfrentan de manera repetitiva a esfuerzos para los que no han tenido tiempo suficiente de adaptación.

Dolor de talón y debajo de la rodilla

Entre las lesiones más frecuentes aparecen las relacionadas con la sobrecarga, que no siempre se producen de forma repentina, sino que van apareciendo progresivamente por la repetición de movimientos y la falta de descanso.

Una de ellas es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que provoca dolor y una prominencia debajo de la rodilla como consecuencia de la tracción repetitiva del tendón rotuliano sobre la tibia en crecimiento. Es habitual entre menores que practican deportes como fútbol, baloncesto o gimnasia.

También destaca la enfermedad de Sever o apofisitis del calcáneo, que provoca dolor en el talón y es especialmente frecuente en niños que practican deportes con carrera y saltos, sobre todo sobre superficies duras.

A estas patologías se suman los traumatismos agudos: esguinces de tobillo, tirones, distensiones y roturas musculares, que pueden aparecer después de una mala pisada, un giro brusco, una caída o un esfuerzo intenso sin un calentamiento adecuado.

Y hay una lesión aparentemente mucho más leve que también hace acto de presencia con la vuelta al colegio: las ampollas.

“Después de semanas utilizando sandalias, chanclas o caminando descalzos, el pie vuelve repentinamente al calzado deportivo cerrado. Si, además, las zapatillas son nuevas y se utilizan directamente durante entrenamientos intensos, aumenta el riesgo de rozaduras y ampollas”, señala Escoto.

Los 10-14 años, una etapa vulnerable

El colectivo de podólogos pone el foco especialmente en los escolares de entre 10 y 14 años, una etapa en la que coinciden los estirones propios del crecimiento con un incremento de la intensidad de los entrenamientos y las competiciones.

Por ello, los podólogos piden a padres y entrenadores que no normalicen el dolor recurrente durante el crecimiento. Si un menor se queja de manera repetida de molestias en el talón, el tobillo, la planta del pie, las rodillas o las piernas después de hacer deporte, recomiendan que sea valorado por un profesional.

Reglas para evitar lesiones

El colegio profesional resume sus recomendaciones para la vuelta al deporte en cuatro palabras: gradual, equipado, activo y escucha.

Gradual. La intensidad debe incrementarse progresivamente. No es recomendable recuperar desde el primer entrenamiento la misma duración, frecuencia y exigencia que antes del verano.

Equipado. Conviene revisar las zapatillas antes de comenzar la temporada. Un calzado desgastado puede modificar el apoyo y repercutir sobre pies, tobillos y rodillas. Los podólogos también desaconsejan reutilizar sin más las zapatillas de hermanos o familiares, ya que pueden presentar deformaciones internas adaptadas a la pisada de su anterior usuario.

Activo. Los primeros diez minutos deberían dedicarse al calentamiento y, al terminar, incorporar una rutina de recuperación y estiramientos.

Escucha. El dolor persistente no debe atribuirse automáticamente a las agujetas. Si las molestias se repiten después de los entrenamientos, conviene consultar.

“El profesional podrá realizar una exploración completa y, cuando sea necesario, un estudio biomecánico para determinar si existe alguna alteración en la forma de caminar o correr que esté favoreciendo la lesión”, explica Escoto.

El objetivo, subrayan los podólogos, no es reducir la práctica deportiva de los menores, sino evitar que la vuelta brusca al ejercicio convierta una actividad saludable en una lesión que pueda obligar al niño a abandonar durante semanas sus entrenamientos.

“Septiembre no debería ser una carrera por recuperar en pocos días todo el ritmo deportivo perdido durante las vacaciones. El cuerpo de un niño necesita tiempo para volver a adaptarse al esfuerzo”, concluye el especialista.