Alicante encara un viernes de pleno verano: hasta 36 grados y sensación térmica de 40 en Orihuela

La provincia de Alicante afronta este viernes 4 de septiembre una jornada de ambiente plenamente veraniego, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), únicamente pueden aparecer intervalos de nubes bajas de madrugada en algunos puntos del litoral, antes de que se imponga el sol durante buena parte del día.

Las temperaturas seguirán subiendo ligeramente, especialmente las máximas, con valores que alcanzarán los 36 grados en Alcoy y Orihuela, 34 en Elche, 33 en Dénia y 32 en Alicante capital. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo durante las horas centrales a sureste y sur, con intervalos localmente moderados. En las zonas costeras, además, la humedad volverá a elevar la sensación de bochorno.

Alicante

En Alicante capital dominará el cielo despejado durante la mañana, con algunos intervalos poco nubosos a partir del mediodía y sin previsión de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 32 de máxima, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 35 grados. El viento soplará flojo, principalmente de componente sur y sureste.

Elche

En Elche predominarán los cielos poco nubosos durante toda la jornada, sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 21 grados de mínima y los 34 de máxima, con una sensación térmica que puede alcanzar los 37 grados en las horas centrales. El viento soplará flojo del sureste y la humedad será elevada en determinados momentos del día.

Benidorm

En Benidorm se espera una mañana despejada, mientras que durante la tarde aparecerán algunos intervalos poco nubosos. No se prevén lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima, con una sensación térmica de hasta 33 grados. El viento soplará principalmente del suroeste y sur, mientras que la humedad relativa puede alcanzar valores muy elevados.

Elda

En Elda dominará el cielo despejado durante la mañana, con algunos intervalos poco nubosos por la tarde y sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 20 grados de mínima y los 36 de máxima, por lo que el calor será especialmente intenso durante las horas centrales. El viento soplará flojo a moderado de componente sur y sureste.

Torrevieja

En Torrevieja se esperan cielos poco nubosos durante buena parte del día, con presencia de nubes altas hacia la tarde-noche y sin lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 35 grados. El viento soplará de componente sureste y este, mientras que la humedad relativa podrá llegar al 100 % en algunos momentos.

Orihuela

En Orihuela predominarán los cielos poco nubosos durante toda la jornada, sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 36 de máxima, pero la sensación térmica podría alcanzar los 40 grados, uno de los valores más elevados previstos este viernes en la provincia. El viento soplará flojo de componente sureste y este.

Alcoy

En Alcoy se espera una mañana despejada, con algunos intervalos poco nubosos durante la tarde y sin lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 21 grados de mínima y los 36 de máxima, con una sensación térmica similar. El viento será flojo, inicialmente de componente norte y tendiendo posteriormente al sur y sureste.

Dénia

En Dénia dominará el cielo despejado durante buena parte del día, con algunos intervalos poco nubosos a última hora y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 33 de máxima, con una sensación térmica que puede alcanzar los 35 grados. El viento soplará del sur y podrá registrar rachas de hasta 45 kilómetros por hora.