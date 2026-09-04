Alicante expone los planos del futuro Plan General en formato físico para que "lleguen a todo el mundo"

El Ayuntamiento de Alicante expone el borrador del futuro Plan General también en formato físico, con el objetivo de que pueda ser consultado por "todos los alicantinos interesados, incluso aquellos que no se manejan bien en el entorno online". El Consistorio llama así a la participación ciudadana en la renovación de la herramienta de planeamiento, que inició su tramitación autonómica en agosto, con ocho meses de retraso respecto a lo anunciado inicialmente por el ejecutivo de Luis Barcala.

Según han informado el equipo de gobierno a través de un comunicado, la Concejalía de Urbanismo ha dispuesto en la planta baja de sus dependencias, ubicadas en el número 5 de la plaza del Ayuntamiento, el borrador y el documento inicial estratégico del Plan General Estructural (PGE), así como los principales planos que recogen las actuaciones previstas, con el objetivo de que cualquier ciudadano que lo desee pueda acudir a consultarlos. El edil del área, Antonio Peral, ha señalado que "la aprobación del Plan General es un hito histórico y sienta las bases legales y urbanísticas para una ciudad mediterránea, más verde y que mira al mar". En este sentido, ha destacado también que el municipio contará "con mejores conexiones internas y metropolitanas, un nuevo modelo de movilidad y con servicios y dotaciones de primer orden", al mismo tiempo que "cuida sus barrios y genera nuevas oportunidades de acceso a la vivienda, con las infraestructuras necesarias para impulsar el crecimiento y la diversificación económica".

Peral ha explicado que "toda la documentación del Plan General Estructural está disponible en formato digital" pero que el gobierno local busca asegurar "que todos los alicantinos interesados tienen acceso". Por ello, "se ha decidido exponer tanto los documentos como los principales planos en gran formato y ponerlos a disposición de los ciudadanos, que pueden acercarse a Urbanismo a consultarlos" a las dependencias municipales. "Desde el principio hemos dejado claro que queremos que sea un plan de todos y para todos, por eso nos parece fundamental que los alicantinos tengan la oportunidad de acceder a toda la información y documentación que se va generando", ha añadido.

Procesos participativos

La tramitación autonómica del Plan General, que inició su andadura en agosto, ha llegado con ocho meses de retraso respecto a lo avanzado por Barcala, que esperaba comenzar el procedimiento antes de que acabase 2025.

El motivo del retraso fue una segunda consulta pública impulsada por el Ayuntamiento, que supuso volver a demorar la renovación. Respecto a la totalidad del documento, que incluiría tanto la parte Estructural como el Plan de Ordenación Pormenorizada, la exedil de Urbanismo Rocío Gómez (que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas) ya reconoció en mayo de 2025 que no podía asegurar su aprobación definitiva durante este mandato. Por otro lado, expertos consultados por INFORMACIÓN han indicado que solo la fase ambiental suele prolongarse entre uno y dos años, ya que requiere informes de numerosas administraciones y organismos antes de que la Generalitat pueda emitir la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica.

El punto final al primer proceso de participación ciudadana llegó en mayo de 2025, con la presentación de las conclusiones. En aquella consulta, se recabó cerca de un millar de respuestas al formulario online: una por cada 350 vecinos censados en Alicante. Además, el gobierno local afirmó que también había recopilado otro medio millar de aportaciones en los tres talleres presenciales organizados en esos meses.

Ahora, de acuerdo con el comunicado municipal, el Ayuntamiento mantiene "el compromiso de dar continuidad al proceso de participación ciudadana y consulta activa" sobre el PGE, tras la aprobación inicial en Junta de Gobierno del documento. En este sentido, los populares avanzan que la participación formal y reglada se complementará mediante sesiones informativas, presentaciones temáticas y territoriales, encuentros con barrios, partidas y núcleos rurales, mesas con agentes profesionales, sociales y económicos, publicación de materiales explicativos, consulta digital de la documentación y devolución de los resultados.