Alicante alcanza los 73 foros en 2026 y programa 17 para el próximo año, a la espera del Palacio de Congresos

Alicante se consolida como destino profesional y alcanzará los 73 congresos este año, de los que un tercio se corresponde con foros internacionales. Mientras, los distintos espacios del municipio ya han programado hasta 17 eventos más para el 2027.

Según los datos del Patronato de Turismo Alicante City&Beach, a falta de contabilizar los eventos corporativos, Alicante concluirá la temporada con una participación total de 14.420 personas. En este sentido, la ciudad tiene previsto acoger en el último trimestre de 2026 grandes citas como el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina a finales de octubre, con 500 asistentes, o el Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, con 400 delegados en noviembre.

A pesar de que el gobierno municipal ha anunciado también que la ciudad acogerá la Conferencia Iberoamericana de Ciencia Tecnología e Innovación, cuya celebración estaba prevista en Casa Mediterráneo, el ministerio (tal y como ya publicó INFORMACIÓN) ha trasladado el evento a Sant Joan d'Alacant. Desde la cartera que dirige la también secretaria general del PSPV, Diana Morant, se justificó el cambio aludiendo a que obedece a “razones prácticas”, al entender que el Instituto de Neurociencias ofrece mejores condiciones.

En total, cuando concluya el año, Alicante habrá acogido once congresos y reuniones más que el año pasado que ya fue muy positivo, indican desde el Patronato de Turismo. Además, desde el Ayuntamiento destacan tanto la cantidad como la calidad de los congresos, reuniones y eventos para este 2026. Algunos de estos eventos de gran afluencia y valor añadido han sido el Opendir (1.200 personas); el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (800 personas); o el Congreso Nacional de Arquitectos Técnicos (600 personas), entre otros.

Sin noticias del Palacio de Congresos

Mientras, la ciudad sigue a la espera del ansiado Palacio de Congresos, que parecía estar más cerca que nunca después de que, a las puertas de las elecciones de 2023, el entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunciara la convocatoria de un concurso de ideas para diseñar el edificio. Una presentación a tres bandas, con el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de la mano.

El último paso se dio en mayo de este 2026, con el inicio de la modificación del Plan Especial del puerto, pero la compleja tramitación se inició, en 2021, con la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), validada por el Consejo de Ministros en 2025. Más tarde, tuvo continuidad con la redacción de la modificación número 7 el Plan Especial el Puerto de Alicante (PEPA), ya concluida por la Autoridad Portuaria.

Por ahora, el presidente Pérez Llorca reafirmó el compromiso del gobierno autonómico con el desarrollo de la infraestructura, aunque enfrió las expectativas al reclamar "ir por pasos" en su tramitación, sin asumir más compromisos por ahora y reconociendo que se encuentra en una fase "muy temprana".

Destino atractivo

Pese a ello, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que “Alicante es un destino cada vez más atractivo para celebrar congresos, reuniones y eventos por la amplia oferta complementaria y la calidad de nuestros servicios que son claves para captar un turismo de calidad como es el MICE”.

La edil popular ha agradecido la “importante labor que desempeña Alicante Convention Bureau gracias a la implicación del sector de cara a poder conseguir que cada año el turismo de congresos siga la línea ascendente que lleva en la ciudad y además cada vez más internacionalizado”.

Del mismo modo, el Patronato de Turismo Alicante City&Beach prevé que el año que viene se puedan mantener los buenos datos del 2026. A estas alturas del ejercicio, la ciudad ya tiene registrados 17 congresos y reuniones, siete de ellos internacionales.

Entre ellos, está previsto acoger el Congreso SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) con 3.000 profesionales; el Congreso ASEICA (Asociación Española de Investigación en Cáncer); el Rotarac European Meeting (jóvenes rotarios); el IAGTO (International Association of Golf Touroperators) con 1.000 asistentes previstos; y el XVI Congreso Internacional de Energía y Recursos Naturales, con 600 personas previstas.