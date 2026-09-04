Alicante necesita más trabajadores en logística: Trafik ayuda a formarlos

La provincia de Alicante vive un crecimiento constante del sector logístico. El comercio electrónico, la buena posición de la provincia y la llegada de nuevas empresas han hecho que cada vez haya más empresas dedicadas al almacenaje, la distribución y el transporte de mercancías. Esto genera una gran demanda de personal, lo que convierte a la logística en una de las mejores oportunidades de empleo del momento.

Las empresas necesitan de forma constante mozos de almacén, carretilleros, operarios de preparación de pedidos y repartidores. Son perfiles que no siempre requieren experiencia previa, pero sí una formación específica que acredite el manejo seguro de la maquinaria y el conocimiento de los procesos de almacén. Contar con esa formación marca la diferencia a la hora de conseguir un trabajo y de progresar dentro de la empresa.

Consciente de esta realidad, Trafik Autoescuelas y Formación, con más de 40 años de experiencia y una red de ocho centros entre Elche y Alicante, ha reforzado su oferta formativa en logística con dos cursos que ayudan a destacar sobre el resto de candidatos.

Curso de operario de carretilla elevadora hasta 10.000 kg

El primero es el curso de operador de carretilla elevadora hasta 10.000 kg, homologado por la norma UNE 58451. Es una formación teórico-práctica que se completa en solo dos días. En ella se enseña la prevención de riesgos en el manejo de esta maquinaria y se practica con el movimiento de cargas y la colocación en estanterías. Trafik utiliza distintos tipos de maquinaria —carretilla frontal, retráctil, apilador y traspaletas—, además de diferentes modelos eléctricos y de combustión, lo que permite una formación completa y adaptada a los equipos que hay en cualquier almacén.

Trafik ofrece a los solicitantes de empleo de la provincia una vía rápida y accesible para mejorar su currículum y responder a la demanda del sector logístico. / INFORMACIÓN

Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares de Almacén

El segundo curso es el Certificado de Profesionalidad de Actividades Auxiliares de Almacén (COML0110), de nivel 1. En él se aprende cómo funcionan las empresas logísticas, así como las técnicas de envasado, embalaje y almacenaje de mercancías.

Al ser un certificado de nivel 1, no exige titulación académica previa, por lo que está abierto a cualquier persona interesada. Por eso, es también uno de los cursos más solicitados por quienes cumplen los requisitos del arraigo por formación, ya que cuenta como formación oficial reconocida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Con estos dos cursos, Trafik ofrece a los solicitantes de empleo de la provincia una vía rápida y accesible para mejorar su currículum y responder a la demanda del sector logístico. Formarse es el primer paso hacia una oportunidad laboral real. Más información en la web.