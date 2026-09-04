Clases entre los escombros en una escuela de adultos de Alicante por la inacción del Ayuntamiento

Montículos de escombros, bloques de hormigón, materiales de obra, grava, ladrillos... Son algunas de las deficiencias que el Centro de Formación de Personas Adultas de Tómbola presenta desde finales del pasado año. Los desperfectos se acumulan en las instalaciones municipales desde que se retiraron los barracones que utilizaba provisionalmente el alumnado del colegio Santo Ángel. Pese a que el gobierno municipal ya fue advertido a principios de 2026 de que los exteriores del edificio se han convertido en un peligro para sus 450 alumnos, no se han llevado a cabo labores de limpieza. Por ello, el PSOE exige al ejecutivo de Luis Barcala que actúe de inmediato, para adecentar el espacio antes del inicio de curso.

El concejal socialista Emilio Ruiz ha denunciado la situación en la que permanece el recinto del CFPA Barrio Tómbola, un año después de que dejara de acoger provisionalmente las aulas prefabricadas en las que se impartía clase al alumnado del CEE Santo Ángel de la Guarda. "Sobre el espacio público continúa habiendo escombros, restos de obra, conducciones y elementos de las instalaciones provisionales todavía abandonados en diferentes puntos del recinto", apunta el edil, quien también incide en que "la situación se mantiene pese a los reiterados escritos remitidos por la dirección del centro solicitando su retirada y a los más de veinte partes realizados por el conserje, sin que hasta el momento el Ayuntamiento haya dado una solución".

Al respecto, Ruiz considera especialmente grave que se llegue al inicio de un nuevo curso en estas condiciones. "El alumnado ya está acudiendo al centro para formalizar sus matrículas y las clases comienzan el próximo 14 de septiembre, mientras los espacios exteriores continúan sin haber sido restituidos a su estado anterior", añade. En la misma línea, el concejal socialista afea que "Barcala habla constantemente de mantenimiento y de contacto permanente con los centros educativos", pero que en el CFPA de Tómbola "tiene un ejemplo muy sencillo para demostrarlo". Por ello, solicita al dirigente popular "que explique por qué, después de un año, varios escritos de la dirección y más de veinte partes del conserje, el CFPA Tómbola sigue rodeado de los restos que dejaron las instalaciones provisionales".

Sin avances desde enero

Tal y como ya publicó INFORMACIÓN, el centro educativo solicitó el 12 de enero al Ayuntamiento que retira todos estos materiales debido al problema de insalubridad que supone y al riesgo de accidentes o caídas en unas instalaciones que cuentan con un total de 450 estudiantes. Ya que buena parte de los restos de los antiguos barracones están situados a la entrada del centro. En concreto, ocho aulas prefabricadas permanecieron desde septiembre de 2024 en esta escuela de adultos para dar servicio a alumnos con discapacidad mientras se renovaban sus instalaciones, a través del Plan Edificant. Sin embargo, la liberación de espacio ha generado un nuevo problema, en este caso de seguridad.

En aquel momento, el pasado mes de enero, desde la Concejalía de Educación aseguraron a INFORMACIÓN que la inspección de Limpieza del Ayuntamiento había acudido al centro de formación para revisar y evaluar el tipo de residuos que había en dicha zona para que fueran retirados lo antes posible. A su vez, explicaron que los técnicos habían dado parte al área de Infraestructuras para agendar la intervención y aventuraron que se llevaría a cabo "en los próximos días".