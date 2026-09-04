Cuba ya no compra turrón

Carpetazo al verano y un ojo en el frío que vendrá, en los anocheceres cada vez más tempranos y en la ropa de manga larga apilada en una maleta. Aunque unos más que otros, desde luego. Quienes sí ponían toda su mirada en el negocio de la Navidad eran los muchos habitantes de Xixona que se dedicaban al turrón porque en aquel inicio de septiembre de 1976 los fabricantes lamentaban la pérdida de negocio con Cuba, que había pasado de comprar dos millones de toneladas de turrón a apenas 30.000 en unos pocos años.

El motivo, que a principios de la década de los setenta se comenzó a decirle al país caribeño que tenía que pagar con «divisas fuertes»; es decir, dólares o marcos, y no en tabaco o azúcar. «Nos sigue haciendo falta una ayuda de la administración porque esto ha supuesto una pérdida de negocio muy honda, era un gran receptora», decía Roberto Soler, presidente de la Agrupación Nacional de Fabricantes de Turrón.

Los cursos de valencià en el Laboratorio de Idiomas de la Diputación eran una novedad

En aquel reportaje con el que INFORMACIÓN abría un día de tal semana como ésta pero de hace 50 años los turroneros también avisaban del aumento en el precio de la tableta, entre un 5 y un 10 %. «Y sería aún más caro si el precio de la almendra no estuviera por los suelos», se justificaban. La producción de Xixona suponía el 75 % del turrón nacional, que también se gestaba en Toledo y Barcelona, en menor cantidad.

En Alicante la vuelta al cole era una realidad y el Ayuntamiento buscaba a marchas forzadas una solución para el quebradero de cabeza que le suponían las rutas de los autobuses escolares. «El trazado es un problema», confirmaba Llorca, el concejal delegado de Tráfico. «Los colegios no nos lo ponen fáciles», explicaban a este diario fuentes de aquel consistorio.

Una de las grandes novedades en aquel curso académico que estaba a la vuelta de la esquina era el estreno de los cursos de valencià en el Laboratorio de Idiomas de la Diputación. El ente provincial había aprobado la creación de un departamento de Llengua Valenciana para dicho laboratorio y el presidente de dicha comisión había sido Adrián Espí Valdés. «La Gramática Valenciana de Sanchis Guarner que sale en noviembre servirá como libro de texto», aseguraba.

En Santa Pola contrataron al periodista José María Íñigo para presentar una gala de las Fiestas

Mientras, el barrio de San Agustín exprimía sus días grandes con varias pruebas deportivas. En ciclismo se imponía en la prueba de 19 vueltas y 60 kilómetros el corredor Pedro Pardo, de Callosa. En motocross, el almeriense Ramón Martínez no daba opción… Otros municipios de la provincia también andaban en fiestas y en Santa Pola habían decidido contratar al periodista José María Íñigo para presentar la gala de la Reina de las Fiestas. El ayuntamiento pagó hotel, dietas y un caché de 60.000 pesetas. En aquellos días Benidorm agasajaba al turista 500.000 de aquel verano, el británico Ronald Voisey, que llegaba a Alicante con su señora. Se les entregaron flores, champán y un bono de 50 libras esterlinas a gastar en el municipio.

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Uno de los reportajes a fondo más interesantes de aquella semana era la peliaguda situación de la pesca alicantina por diferentes motivos como el envejecimiento de la flota, el agotamiento de los caladeros o el absentismo de los pescadores. «Los barcos alicantinos han disminuido sus capturas de peces en un 16,5 %, los moluscos en un 54 % y los crustáceos, en un 61 %», señalaban los entendidos. Aquel momento crítico de la pesca contrastaba con otra profesión al alza en la provincia: se rifaban a los estudiantes de Ciencias Empresariales. Aquel curso 76-77 arrancaba la 12ª promoción, espoleada por los datos y titulares como el siguiente: «Aumenta la demanda en la provincia de titulados en Empresariales».