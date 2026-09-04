El Hospital de Alicante incorpora un robot para mejorar la movilidad de pacientes con ictus, ELA y distrofias

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante incorporará un nuevo asistente robótico destinado a mejorar la rehabilitación de pacientes con limitaciones funcionales en el brazo y la mano. El equipo permitirá adaptar los ejercicios a las capacidades de cada persona y registrar de forma objetiva su evolución durante el tratamiento, especialmente en pacientes que han sufrido un ictus o que padecen enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y las distrofias musculares.

El Balmis será uno de los tres hospitales públicos de la Comunitat Valenciana que dispondrán de esta tecnología. La Conselleria de Sanidad ha adquirido tres asistentes robóticos, uno para cada provincia, con una inversión de 264.000 euros procedentes de fondos europeos. Los otros dos equipos se instalarán en el Hospital Clínico Universitario de València y en el Hospital General Universitario de Castellón.

El dispositivo adquirido por Sanidad es el modelo Armeo SpringPro, diseñado para trabajar de manera integral la movilidad del miembro superior, desde el hombro hasta la mano. Una de sus principales características es que proporciona un soporte continuo del peso del brazo, de manera que facilita la realización de movimientos a pacientes que presentan dificultades para moverlo por sí mismos.

El Consell ha adquirido tres asistentes robóticos, uno para cada provincia, con una inversión de 264.000 euros procedentes de fondos europeos

Autonomía

En la práctica, el sistema permite trabajar diferentes capacidades relacionadas con la movilidad y la autonomía, desde abrir y cerrar la mano hasta realizar movimientos de agarre, coordinación o alcance. El objetivo es que el paciente pueda recuperar progresivamente funciones que resultan necesarias para actividades habituales de la vida diaria.

La tecnología también permite que los profesionales de Rehabilitación puedan personalizar las sesiones en función de las necesidades de cada paciente. Los ejercicios pueden adaptarse a la capacidad funcional de la persona y modificarse conforme avanza su recuperación, trabajando movimientos concretos y aumentando progresivamente el nivel de dificultad.

Además, el equipo registra los movimientos y la evolución del paciente, lo que proporciona a los profesionales información objetiva para valorar los resultados de la terapia. De esta forma, el tratamiento puede ajustarse en función de los progresos alcanzados en cada etapa de la rehabilitación.

Otro momento de la presentación de los robots para los hospitales de Alicante, Clínico de València y Castellón / INFORMACIÓN

Tres hospitales en la Comunidad

El nuevo robot está pensado para atender a pacientes con diferentes patologías que provocan pérdida de movilidad en el miembro superior. Entre ellos se encuentran personas con secuelas de ictus, enfermedades raras, ELA y distrofias musculares, aunque el dispositivo puede utilizarse también en población pediátrica.

La incorporación del equipo al Balmis forma parte de la estrategia de la Conselleria para extender la rehabilitación robótica a los hospitales públicos de Alicante, Castellón y València.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha destacado durante la presentación de uno de los dispositivos en Castellón que esta tecnología permitirá avanzar hacia una rehabilitación "personalizada, activa, dinámica y eficaz".

Exoesqueletos pediátricos

La inversión en los tres nuevos robots se suma a la realizada el pasado año para incorporar dos exoesqueletos pediátricos de última generación en el Hospital La Fe y en el Hospital Doctor Peset de València. Aquellos dos dispositivos supusieron un desembolso de 459.800 euros y benefician a más de 80 menores que reciben tratamiento en ambos centros.

Con las dos actuaciones, la inversión de la Conselleria de Sanidad en estos cinco dispositivos de rehabilitación robótica asciende a 723.800 euros. En el caso de Alicante, la llegada del Armeo SpringPro supone incorporar al Balmis una herramienta que permitirá complementar la rehabilitación convencional con ejercicios asistidos y medibles, especialmente en pacientes cuya capacidad para mover el brazo está seriamente limitada.

La finalidad última de esta tecnología, según Sanidad, es que la rehabilitación no se limite a recuperar un movimiento concreto, sino que contribuya a mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de los pacientes.