Joopi elige Alicante para revolucionar el tratamiento contra los piojos
La compañía, especializada en eliminación de piojos y liendres, laza su nuevo modelo de negocio Joopi Home
La vuelta al cole pone de nuevo el foco sobre un viejo conocido de las familias: los piojos. El contacto directo entre los niños facilita su transmisión, por lo que septiembre es un momento clave para extremar la prevención y detectar cualquier infestación cuanto antes.
Coincidiendo con el inicio del curso, la empresa española JOOPI, lanza Joopi Home, un nuevo servicio especializado en eliminar piojos y liendres en el domicilio familiar. Alicante y Madrid, primeras ciudades elegidas para implantar este innovador modelo, que próximamente se extenderá a nuevos territorios.
Pero Alicante tendrá protagonismo especial en el proyecto. JOOPI establecerá en la provincia su base de operaciones para Europa. La principal propuesta de Joopi Home, es llevar el tratamiento hasta el hogar, para mayor comodidad y privacidad de las famlias. El tratamiento logra una efectividad del 98%, gracias al dispositivo patentado Joopi Magic 4.0, junto con productos preventivos naturales y un protocolo especializado.
5 consejos para la vuelta al cole sin piojos
- Revisar con frecuencia. Comprobar especialmente la nuca y la zona situada detrás de las orejas.
- Detectar cuanto antes. Una revisión periódica permite actuar ante los primeros indicios.
- Evitar compartir. Peines, cepillos, gorras y accesorios para el cabello deben ser de uso individual.
- Pelo recogido. En cabellos largos, llevarlo recogido puede ayudar a reducir el contacto directo entre cabellos.
- Avisar y actuar. Si aparecen piojos, conviene revisar a las personas del entorno cercano y abordar el problema cuanto antes.
Más información:
Para ser Joopi Home
📧 comercial@joopi.es
Para tratamientos:
📧 alicante@joopi.es
💬 629 552 070
Puedes conocer la oferta de lanzamiento para ser Joopi Home a través de este enlace.
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