Jugar al baloncesto a 32 grados y sin aire acondicionado en un pabellón municipal cubierto de Alicante: "Este calor es inhumano"

Son los primeros días de septiembre y no solo se nota en la calle. En los pabellones deportivos de la ciudad de Alicante el bochorno se nota a la hora de entrenar. Al menos en el pabellón Rafael Pastor, ubicado al lado del Pitiu Rochel, el estadio en el que el Eón Alicante de balonmano disputa sus encuentros. En un espacio adyacente está la instalación en la que entrenan diferentes equipos de categorías inferiores de baloncesto. Y la temperatura la sufren los jugadores amateurs.

El pabellón hace como un efecto invernadero, casi no se puede respirar Mónica Redondo — Madre de un niño que entrena

“Este calor es insoportable, no se puede estar aquí”, dice Mónica Redondo, madre de un niño que entrena al baloncesto y que cree que la temperatura “es inhumana para los niños y para los padres y madres que aguantan el tipo”. Su hijo, afirma, lleva dos camisetas a los entrenamientos cuando el sudor le cubre todo el tejido y así poder cambiarse. “El pabellón hace como un efecto invernadero, casi no se puede respirar”, dice mientras se abanica.

Altas temperaturas en el pabellón Rafael Pastor de Alicante. / Pilar Cortés

En ocasiones, afirma, incluso han desplegado sillas junto a las puertas para situarse “al lado de la corriente”, y asegura que en días anteriores “ha habido golpes de calor entre los niños, uno de ellos incluso llegó a vomitar”.

A las cinco o a las seis de la tarde con cuarenta niños aquí esto es un horno Sergio Candela — Padre de un niño que entrena

También se muestra indignado Sergio Candela. “A las cinco o a las seis de la tarde con cuarenta niños aquí esto es un horno”, dice. “No se puede estar”. Según explica, han solicitado que abran las ventanas situadas en lo alto de las paredes “para que corra el aire”, pero su petición no ha sido atendida.

No corre nada el aire y cabrea mucho, alguien debe tener la responsabilidad esto Miguel Pérez — Padre de un niño que entrena

Este padre también destaca la obra que se está realizando en uno de los fondos del pabellón, el más cercano al monte Tossal, donde “se van a hacer unos vestuarios, pero los trabajos llevan parados más de seis meses”. Esta obra impide la apertura del portón ubicado en la pared del estadio, “que antes se abría, pero ahora no para no mover el polvo de la obra, por lo que se acumula mucho calor”. El termómetro en el interior del estadio marca los 32 grados centígrados. Una temperatura que supera de largo el criterio del Consejo Superior de Deportes, que marca como temperatura óptima un máximo de 25 grados centígrados en instalaciones para deportistas de primer nivel de baloncesto.

Si no hay aire acondicionado solo puede haber calor y es normal que la gente se ase Santiago Juárez — Padre de un niño que entrena

Miguel Pérez también critica que “no corre nada el aire y cabrea mucho, alguien debe tener la responsabilidad de que esto sea así”. Santiago Juárez, otro padre, lamenta que “si no hay aire acondicionado solo puede haber calor desde finales de mayo, que es lo que ha habido, y es normal que la gente se ase”.

Ventanas cerradas en el pabellón Rafael Pastor de Alicante. / Pilar Cortés

Las críticas sobre el estado de las pistas deportivas municipales se han extendido a otras instalaciones como La Cigüeña, Garbinet, Hipódromo, o el Tossal, aunque el gobierno municipal liderado por el alcalde Luis Barcala considera que las críticas “no se ajustan a la realidad”. Aunque Manuel Villar, vicealcalde y concejal de Deportes, reconoció, tras la Junta de Gobierno del 25 de agosto, que existen instalaciones que necesitan mejoras, afirma que el mantenimiento es constante y que no todas las actuaciones tienen la misma complejidad. "Hay mantenimientos que son más fáciles de hacer y otros donde se necesita una maquinaria o un tratamiento que no se puede hacer de un día para otro", apuntó.

Una semana más tarde, en la siguiente Junta de Gobierno, que tuvo lugar este martes, el Ayuntamiento aprobó obras en las pistas deportivas de Garbinet, Colonia Requena y La Cigüeña ante las críticas, aunque las altas temperaturas en diversas instalaciones sigue siendo una cuestión pendiente.