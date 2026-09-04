Llorca asegura que la subida salarial del profesorado se aplicará desde septiembre

El aumento retributivo del profesorado pactado en mayo se hará efectivo desde septiembre, según ha asegurado este viernes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El presidente ha avanzado en una visita al municipio de Polop que el Consell celebrará un pleno extraordinario el martes que viene para aprobar la medida.

La conselleria de Educación sembró dudas este miércoles sobre si las nóminas se actualizarían con retraso, según explicaron los sindicatos STEPV y CSIF a INFORMACIÓN. CSIF explicó que según la Conselleria era posible que en octubre se pagaran 150 euros por el atraso de septiembre.

La conselleria de Educación pactó con los sindicatos ANPE y CSIF, la subida salarial de 200 euros. Este curso el aumento será de 75 euros, a los que se sumarán otros 75 el curso siguiente y 50 el siguiente. La subida se pactó tras la huelga educativa más larga que se recuerda en la Comunidad Valenciana y una de las más extensas de la historia de España.

El presidente ha asistido a la inauguración de la escuela infantil Ponoíg para alumnos de 0 a 2 años con capacidad para 21 bebés. El Consell ha asegurado que invertirá para este curso 163 millones de euros en educasión gratuita de 0 a 3 años.