Mecamodel, la "tienda de los niños grandes", echa el cierre en Alicante

El comercio tradicional pierde otro referente en el centro de Alicante. Mecamodel, comercio abierto en 1990 en la calle Arquitecto Morell, echará el cierre a finales de octubre tras culminar la fase de liquidación en la que ha entrado. La jubilación de sus propietarios y la falta de relevo, pese a haberlo buscado, propician un desenlace que en Alicante es cotidiano.

Jaime Puche, natural de Elda, entró en la tienda en el año de su apertura como trabajador. Compartió décadas con su socio, a quien le compró el negocio para hacerse propietario en febrero de 2020. Un año después llegaría el covid. Y pese a todo, él y su mujer, Conchi González, con quien también comparte el trabajo, sobrevivieron. Como lo hicieron en los años anteriores y bajo el secreto de la supervivencia del comercio tradicional: producto diferenciado y trato personalizado. Tanto que para él sus clientes son “amigos”. Pese a esta relación, ninguno de ellos ha querido hacerse cargo del negocio para que continúe.

El propio escaparate de la tienda hipnotiza en ser visitado. Coches de carreras en miniatura, quads de radiocontrol, trenes antiguos de madera o incluso réplicas del castillo de Almansa son algunas de las ofertas. Los scalextric, las maquetas de construcción, los barcos, los puzles y otros elementos convierten Mecamodel en “la tienda de los niños grandes”, dice Conchi González.

La entrada del establecimiento mecamodel. / Alex Domínguez

La tienda se fundó en Elche en 1982 y se abrió sucursal en Alicante cuando suponía una novedad en su tiempo. Cuando el radiocontrol, a través de coches y otros vehículos teledirigidos, era un regalo o un capricho frecuente. Actualmente estos hobbys se han visto contestados por las nuevas tecnologías. “Ya no es lo que era”, lamentan. Hubo un pequeño repunte tras la pandemia, cuando “los padres querían sacar a sus hijos de las pantallas después de meses confinados y que se entretuvieran con cosas manuales”, pero la tendencia se abortó. Pese a ello, se han mantenido “con trabajo y con esfuerzo”. Y el cierre llegará por jubilación, el mejor final posible en este tipo de situaciones.

Los beneficios no solo han llegado por la venta de productos completos. Los complementos han sido fundamentales. Las baterías, los cargadores o las reparaciones han formado parte del negocio. Este último servicio, el de la reparación, “no está tan presente en internet”. Y eso les beneficia.

Interior del establecimiento Mecamodel / Alex Domínguez

Pero el gigante de internet puede con casi todo. “El sistema globalizado facilita la compra online”, dice Puche. “Tenemos unos 8.000 artículos y una página web que no puede competir con otra empresa que tiene 800.000 artículos y con la que trabajan todos los fabricantes”.

Los estantes de este local dan para horas de curiosidad y entretenimiento. Pero el cierre es el final que le espera a corto plazo. Cerrarán en octubre y no entrarán en la campaña de Navidad. “Si queremos hacerlo tenemos que empezar a comprar ya, y no lo vamos a hacer”. Puche y González, de hecho, anhelan la jubilación. “Nos hace falta calidad de vida y descansar un poquito”. Vivirán en Elda, su ciudad, y se dedicarán a sus aficiones, como la del radiocontrol, ámbito en el que Puche participa en campeonatos.

Para ellos, los 36 años de Mecamodel en el centro de Alicante no tienen mérito en sí, porque “al fin y al cabo es trabajo”. “Lo que sí que tiene mérito es aguantarnos las 24 horas juntos”, dice González riendo, en referencia al hecho de compartir vida en pareja y a nivel laboral. A partir de octubre todo se reducirá al matrimonio y al descanso. Sin que eso suponga olvidar la pena del retiro. “Nos da mucha pena dejarlo porque dejamos atrás toda una vida aquí”, afirman.