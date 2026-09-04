TRÁFICO
Mucha precaución al volante si pasas por aquí: estos son los tramos de concentración de accidentes de la provincia de Alicante
La DGT identifica ocho TCA en carreteras estatales de la provincia, repartidos entre la N-332, la N-340, la A-77 y la A-77a
La provincia de Alicante cuenta actualmente con ocho Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) señalados en el Mapa de Movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata de puntos de la red viaria donde el riesgo de sufrir un accidente es significativamente superior al de otros tramos con características similares.
La DGT explica que un TCA es un tramo de carretera de hasta tres kilómetros de longitud, salvo excepciones justificadas, que lleva más de tres años en explotación y en el que las estadísticas de siniestralidad muestran un nivel de riesgo superior al de otros tramos comparables. Para identificarlos se tienen en cuenta factores como los accidentes con víctimas, el tipo de carretera, la zona y la intensidad del tráfico. La relación se revisa periódicamente, habitualmente cada tres años.
No significa, por tanto, que sean necesariamente los lugares con más fallecidos de toda la provincia ni que todos los accidentes respondan a un problema concreto de la infraestructura. La denominación se basa en un análisis estadístico que compara cada tramo con otros de características semejantes.
N-332: del kilómetro 52,6 al 53,1, en Orihuela Costa
El primero de los tramos aparece en la N-332 entre los puntos kilométricos 52,6 y 53,1, dentro del término municipal de Orihuela y en la zona de Punta Prima, en Orihuela Costa.
La ubicación coincide con uno de los grandes ejes de movilidad de la costa sur de Alicante.
N-332: del kilómetro 53,6 al 55, en el entorno de Torrevieja
Muy cerca del anterior se encuentra un segundo TCA de la N-332, entre los kilómetros 53,6 y 55. El tramo se sitúa en el entorno de Torrevieja y el límite con Orihuela Costa, en uno de los accesos meridionales a la ciudad salinera.
N-332: del kilómetro 87,9 al 88,4, en Santa Pola
El tercer tramo de esta carretera aparece bastante más al norte. Está localizado entre los kilómetros 87,9 y 88,4 de la N-332, dentro del término municipal de Santa Pola.
Este punto se encuentra en el corredor litoral que comunica Santa Pola con Alicante y Elche.
N-340: del kilómetro 697,2 al 697,7, en Albatera
En la N-340 aparece otro TCA entre los kilómetros 697,2 y 697,7, en el entorno de Albatera.
N-340: del kilómetro 728,7 al 729,7, en Elche
El segundo TCA de la N-340 se localiza entre los kilómetros 728,7 y 729,7, dentro del término municipal de Elche.
A-77: del kilómetro 0 al 1, en San Vicente del Raspeig
Otro de los puntos señalados se encuentra en la A-77, entre los kilómetros 0 y 1, en el área de San Vicente del Raspeig, junto al acceso noroeste del área metropolitana de Alicante.
A-77a: del kilómetro 0 al 0,5, en San Vicente del Raspeig
La A-77a concentra dos TCA prácticamente consecutivos. El primero abarca desde el kilómetro 0 hasta el 0,5, en San Vicente del Raspeig.
Esta vía funciona como uno de los accesos y conexiones viarias del entorno norte de Alicante y San Vicente, por lo que registra un importante flujo de vehículos en los desplazamientos metropolitanos.
A-77a: del kilómetro 0,6 al 1,2, también en San Vicente
El último de los ocho tramos se encuentra inmediatamente después, entre los kilómetros 0,6 y 1,2 de la A-77a, también en el término municipal de San Vicente del Raspeig.
Tres de los ocho están en la N-332
En conjunto, la distribución deja tres TCA en la N-332, dos en la N-340, uno en la A-77 y dos en la A-77a. El mapa dibuja dos grandes concentraciones: una en la costa y el sur de la provincia, especialmente alrededor de Orihuela Costa, Torrevieja y Santa Pola, y otra en los accesos metropolitanos a Alicante y San Vicente del Raspeig.
La DGT utiliza estos tramos precisamente para informar a los conductores de zonas donde existe un riesgo estadísticamente mayor y favorecer que se extremen las precauciones. La consideración de TCA no es permanente: las carreteras se vuelven a analizar y los tramos pueden incorporarse, modificarse o dejar de figurar en futuras revisiones.
Los ocho TCA de Alicante, de un vistazo
- N-332: km 52,6-53,1, Orihuela Costa-Punta Prima.
- N-332: km 53,6-55, entorno de Torrevieja.
- N-332: km 87,9-88,4, Santa Pola.
- N-340: km 697,2-697,7, Albatera.
- N-340: km 728,7-729,7, Elche.
- A-77: km 0-1, San Vicente del Raspeig.
- A-77a: km 0-0,5, San Vicente del Raspeig.
- A-77a: km 0,6-1,2, San Vicente del Raspeig.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
- Colectivos convocan en Alicante una concentración en respuesta a la de Ceuta bajo el lema “paremos los pies al rascismo”
- Casas en el centro de Alicante, al mejor postor: 4 pisos públicos salen a subasta desde menos de 200.000 euros
- Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas
- Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
- La tensión por Ceuta llega a Alicante: la izquierda reprocha a Barcala la convocatoria de una concentración “partidista”
- Retenciones en la A-70, niebla en la A-31 y varios accidentes complican el tráfico en Alicante este jueves
- Llorca se niega a retirar la subvención a la Cámara de Comercio de Alicante pese a la ilegalidad en la construcción de la nueva sede