Mucha precaución al volante si pasas por aquí: estos son los tramos de concentración de accidentes de la provincia de Alicante

La provincia de Alicante cuenta actualmente con ocho Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) señalados en el Mapa de Movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Se trata de puntos de la red viaria donde el riesgo de sufrir un accidente es significativamente superior al de otros tramos con características similares.

La DGT explica que un TCA es un tramo de carretera de hasta tres kilómetros de longitud, salvo excepciones justificadas, que lleva más de tres años en explotación y en el que las estadísticas de siniestralidad muestran un nivel de riesgo superior al de otros tramos comparables. Para identificarlos se tienen en cuenta factores como los accidentes con víctimas, el tipo de carretera, la zona y la intensidad del tráfico. La relación se revisa periódicamente, habitualmente cada tres años.

No significa, por tanto, que sean necesariamente los lugares con más fallecidos de toda la provincia ni que todos los accidentes respondan a un problema concreto de la infraestructura. La denominación se basa en un análisis estadístico que compara cada tramo con otros de características semejantes.

N-332: del kilómetro 52,6 al 53,1, en Orihuela Costa

El primero de los tramos aparece en la N-332 entre los puntos kilométricos 52,6 y 53,1, dentro del término municipal de Orihuela y en la zona de Punta Prima, en Orihuela Costa.

La ubicación coincide con uno de los grandes ejes de movilidad de la costa sur de Alicante.

N-332: del kilómetro 53,6 al 55, en el entorno de Torrevieja

Muy cerca del anterior se encuentra un segundo TCA de la N-332, entre los kilómetros 53,6 y 55. El tramo se sitúa en el entorno de Torrevieja y el límite con Orihuela Costa, en uno de los accesos meridionales a la ciudad salinera.

Tramo de concentración de accidente en la N-332 de Torrevieja / TONY SEVILLA

N-332: del kilómetro 87,9 al 88,4, en Santa Pola

El tercer tramo de esta carretera aparece bastante más al norte. Está localizado entre los kilómetros 87,9 y 88,4 de la N-332, dentro del término municipal de Santa Pola.

Este punto se encuentra en el corredor litoral que comunica Santa Pola con Alicante y Elche.

N-340: del kilómetro 697,2 al 697,7, en Albatera

En la N-340 aparece otro TCA entre los kilómetros 697,2 y 697,7, en el entorno de Albatera.

N-340: del kilómetro 728,7 al 729,7, en Elche

El segundo TCA de la N-340 se localiza entre los kilómetros 728,7 y 729,7, dentro del término municipal de Elche.

A-77: del kilómetro 0 al 1, en San Vicente del Raspeig

Otro de los puntos señalados se encuentra en la A-77, entre los kilómetros 0 y 1, en el área de San Vicente del Raspeig, junto al acceso noroeste del área metropolitana de Alicante.

El enlace entre la rotonda de la UA y la de los bomberos es uno de los puntos más conflictivos y desde 2025 cuenta con un radar / Jose Navarro

A-77a: del kilómetro 0 al 0,5, en San Vicente del Raspeig

La A-77a concentra dos TCA prácticamente consecutivos. El primero abarca desde el kilómetro 0 hasta el 0,5, en San Vicente del Raspeig.

Esta vía funciona como uno de los accesos y conexiones viarias del entorno norte de Alicante y San Vicente, por lo que registra un importante flujo de vehículos en los desplazamientos metropolitanos.

A-77a: del kilómetro 0,6 al 1,2, también en San Vicente

El último de los ocho tramos se encuentra inmediatamente después, entre los kilómetros 0,6 y 1,2 de la A-77a, también en el término municipal de San Vicente del Raspeig.

Tres de los ocho están en la N-332

En conjunto, la distribución deja tres TCA en la N-332, dos en la N-340, uno en la A-77 y dos en la A-77a. El mapa dibuja dos grandes concentraciones: una en la costa y el sur de la provincia, especialmente alrededor de Orihuela Costa, Torrevieja y Santa Pola, y otra en los accesos metropolitanos a Alicante y San Vicente del Raspeig.

Los ocho tramos de concentración de accidentes que Tráfico señala en la provincia de Alicante. / DGT

La DGT utiliza estos tramos precisamente para informar a los conductores de zonas donde existe un riesgo estadísticamente mayor y favorecer que se extremen las precauciones. La consideración de TCA no es permanente: las carreteras se vuelven a analizar y los tramos pueden incorporarse, modificarse o dejar de figurar en futuras revisiones.

Los ocho TCA de Alicante, de un vistazo