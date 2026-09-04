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El Raval Roig de Alicante da inicio a sus fiestas con Enrique de Madaria como pregonero: “Nuestro barrio huele a pólvora”

El médico e investigador protagoniza un acto emotivo en la plaza Topete con un discurso que repasa la esencia del lugar, que cumple 187 años desde la primera edición de sus festejos

El Raval Roig de Alicante se viste de fiesta con Enrique de Madaria como pregonero

El Raval Roig de Alicante se viste de fiesta con Enrique de Madaria como pregonero

El Raval Roig de Alicante se viste de fiesta con Enrique de Madaria como pregonero / Alex Domínguez

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Un pregón diferente. Este viernes el médico e investigador gastroenterólogo Enrique de Madaria ha protagonizado el inicio de las fiestas del Raval Roig, que se hallan entre las más antiguas de Alicante y que mantienen la esencia del barrio litoral, uno de los más característicos de la ciudad.

El inicio ha sido diferente porque, a diferencia de lo habitual, quien ha leído el pregón no es un cargo público ni tampoco un vecino del barrio. Se trata de un profesional de reconocida trayectoria científica, médica e investigadora en el Hospital Doctor Balmis, en la Universidad Miguel Hernández, en Isabial, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica; e impulsor de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, evento que recauda fondos para la investigación contra esta enfermedad compleja. Según los presentes, su papel ha estado a la altura del momento.

La escena se ha vivido en la plaza Topete, centro emblemático de un barrio que vivirá sus fiestas hasta el martes con pasacalles, poalá, cucañas de mar y de tierra, disfraces, concursos de paella, verbena y todo tipo de actividades. Y grandes protagonistas como la Virgen del Socorro, la Virgen del Lluch o el Morenet, a quienes los vecinos del Raval Roig rinde devoción y a quienes el médico ha citado al final de su discurso, provocando el entusiasmo del público.

Enrique de Madaria enciende las fiestas del Raval Roig con un pregón muy alicantino

Enrique de Madaria enciende las fiestas del Raval Roig con un pregón muy alicantino

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Enrique de Madaria enciende las fiestas del Raval Roig con un pregón muy alicantino / Alex Domínguez

Su pregón, poético y emotivo, ha hecho un recorrido verbal por los rincones del barrio evocando la brisa marina, el olor a mar, el “poleo de roca del Benacantil” y alusiones a un “viajero” que descubre el lugar en fiestas, cuando “huele a ñora y all i oli, a pólvora, a las flores de las ofrendas, a madera mojada y a jabón”, en referencia a la cucaña de mar.

Sin olvidar otros aspectos de la gastronomía, como “el capellanet tostado al fuego con aceite”, el vino, la mistela, la cazalla, elcaldero y la tortilla, Madaria también se ha referido a la música, a las “redes de pescadores” que un día definieron la imagen del barrio y a muchos de sus vecinos. “Al menos, viajero, llévate a tu tierra el sabor del caldero, el olor a mar y romero, el tacto del panquemao recién horneado, el bullicio de los ravalers celebrando sus fiestas y el color siempre cambiante del mar visto desde la plaza de Topete”.

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El pregón, que ha contado también con la participación del alcalde, Luis Barcala, y con la presencia de miembros de la corporación municipal, marca el inicio de unas fiestas que se celebran desde hace 187 años y que se mantienen tan vivas como siempre pese a los múltiples cambios que la ciudad de Alicante ha experimentado desde entonces.

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