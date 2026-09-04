El Raval Roig de Alicante da inicio a sus fiestas con Enrique de Madaria como pregonero: “Nuestro barrio huele a pólvora”

Un pregón diferente. Este viernes el médico e investigador gastroenterólogo Enrique de Madaria ha protagonizado el inicio de las fiestas del Raval Roig, que se hallan entre las más antiguas de Alicante y que mantienen la esencia del barrio litoral, uno de los más característicos de la ciudad.

El inicio ha sido diferente porque, a diferencia de lo habitual, quien ha leído el pregón no es un cargo público ni tampoco un vecino del barrio. Se trata de un profesional de reconocida trayectoria científica, médica e investigadora en el Hospital Doctor Balmis, en la Universidad Miguel Hernández, en Isabial, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica; e impulsor de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, evento que recauda fondos para la investigación contra esta enfermedad compleja. Según los presentes, su papel ha estado a la altura del momento.

La escena se ha vivido en la plaza Topete, centro emblemático de un barrio que vivirá sus fiestas hasta el martes con pasacalles, poalá, cucañas de mar y de tierra, disfraces, concursos de paella, verbena y todo tipo de actividades. Y grandes protagonistas como la Virgen del Socorro, la Virgen del Lluch o el Morenet, a quienes los vecinos del Raval Roig rinde devoción y a quienes el médico ha citado al final de su discurso, provocando el entusiasmo del público.

Enrique de Madaria enciende las fiestas del Raval Roig con un pregón muy alicantino / Alex Domínguez

Su pregón, poético y emotivo, ha hecho un recorrido verbal por los rincones del barrio evocando la brisa marina, el olor a mar, el “poleo de roca del Benacantil” y alusiones a un “viajero” que descubre el lugar en fiestas, cuando “huele a ñora y all i oli, a pólvora, a las flores de las ofrendas, a madera mojada y a jabón”, en referencia a la cucaña de mar.

Sin olvidar otros aspectos de la gastronomía, como “el capellanet tostado al fuego con aceite”, el vino, la mistela, la cazalla, elcaldero y la tortilla, Madaria también se ha referido a la música, a las “redes de pescadores” que un día definieron la imagen del barrio y a muchos de sus vecinos. “Al menos, viajero, llévate a tu tierra el sabor del caldero, el olor a mar y romero, el tacto del panquemao recién horneado, el bullicio de los ravalers celebrando sus fiestas y el color siempre cambiante del mar visto desde la plaza de Topete”.

El pregón, que ha contado también con la participación del alcalde, Luis Barcala, y con la presencia de miembros de la corporación municipal, marca el inicio de unas fiestas que se celebran desde hace 187 años y que se mantienen tan vivas como siempre pese a los múltiples cambios que la ciudad de Alicante ha experimentado desde entonces.