Retenciones en la A-70, niebla en la N-332 y varios accidentes complican el tráfico en la provincia de Alicante

La circulación presenta varias complicaciones en las carreteras de la provincia de Alicante durante la mañana de este viernes 4 de septiembre. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las principales incidencias se concentran en la A-70 a su paso por Alicante, donde hay tráfico lento en dirección Murcia, y en el sur de la provincia, donde la niebla reduce la visibilidad en varios tramos.

En la A-70, la DGT registra circulación lenta entre los kilómetros 10 y 11, en sentido creciente hacia Murcia, desde las 07.53 horas, con nivel de servicio amarillo. También hay retenciones entre los kilómetros 17 y 19, en el mismo sentido y dirección Murcia, desde las 07.52 horas. A estas incidencias se suma un vehículo detenido en el kilómetro 19,9, en sentido decreciente, y otro en el kilómetro 23,6, en sentido creciente.

Niebla en la N-332 y varias carreteras del sur

Una de las incidencias más destacadas de primera hora es la visibilidad reducida por niebla en la N-332, entre los kilómetros 63,7 y 83,7, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre Torrevieja y Santa Pola. La advertencia consta desde las 08.05 horas.

La niebla también afecta a la CV-91, entre los kilómetros 13 y 16, entre Almoradí y Daya Nueva, y a la CV-905, entre los kilómetros 0 y 5, entre Algorfa y Torrevieja. En ambos casos la visibilidad se encuentra reducida en los dos sentidos de circulación.

En Orihuela, además, la DGT informa de un accidente en la CV-941, a la altura del kilómetro 6,4, en sentido decreciente y orientación sur, registrado a las 08.03 horas.

Un accidente en la N-332 de Alicante

En Alicante capital permanece activa una advertencia por accidente en la N-332, en el kilómetro 100,6, en sentido decreciente y orientación suroeste, desde las 07.08 horas.

También continúan las obras en la A-70, con el arcén derecho afectado en el kilómetro 10,9, en sentido decreciente, mientras que en la A-77a, en San Vicente del Raspeig, sigue registrada una incidencia por accidente en el kilómetro 1,1 desde la tarde del jueves.

Vehículos detenidos en Elche, Villena y Pedreguer

En Elche, un vehículo detenido afecta a la A-70 en el kilómetro 27,2, en sentido creciente y orientación oeste. También hay otro vehículo detenido en la CV-86, en el kilómetro 12,5, y un tercer aviso en la A-7, a la altura del kilómetro 509,4, donde está afectado el arcén derecho en sentido decreciente hacia Murcia.

En Villena, la DGT mantiene una advertencia por un vehículo detenido en la A-31, kilómetro 186,5, en sentido decreciente. En Monforte del Cid, otro vehículo detenido afecta al arcén derecho de la A-31 en el kilómetro 223,4, en sentido creciente hacia Murcia.

También hay un vehículo detenido en la N-332 a la altura de Pedreguer, en el kilómetro 195,9, en sentido creciente y orientación norte.

Incidencias en la Marina Alta y la Marina Baixa

En Xàbia, se registran dos avisos: uno por obstáculos en la CV-742, kilómetro 0,3, y otro por un vehículo detenido en la CV-735, kilómetro 0,1.

En la AP-7, hay obstáculos a la altura de Benissa, en el kilómetro 622,3, en sentido creciente hacia Murcia, mientras que en El Campello un vehículo detenido afecta al kilómetro 669,8. También permanecen obstáculos en el kilómetro 658 de la AP-7, en Villajoyosa, en sentido hacia Murcia.

Las obras también condicionan la circulación entre Calp y Altea, con el arcén derecho afectado en distintos tramos de la AP-7, mientras que en Benidorm se mantiene un estrechamiento en la N-332, entre los kilómetros 148,7 y 150,4, por trabajos en la calzada.

Obras y cortes en el interior y la Vega Baja

En el interior, las obras obligan a establecer carril único de doble sentido en la CV-706 entre Cocentaina y Millena, entre los kilómetros 0 y 4,5. La misma situación se mantiene en la CV-720 en Gorga, entre los kilómetros 0,5 y 1,5.

En Crevillent continúan varios cortes y afecciones por obras en la A-7, incluidos cierres de accesos y salidas entre los kilómetros 526,7 y 529,8. También hay trabajos con afectación al arcén en otros tramos próximos.

La DGT registra asimismo obstáculos en la CV-790 de Cocentaina, la CV-656 de Villena, la CV-83 de Monóvar, la CV-849 de Elche y la CV-825 de Aspe.

La situación del tráfico puede variar a lo largo de la mañana, por lo que conviene consultar el estado actualizado de las carreteras antes de iniciar el desplazamiento.