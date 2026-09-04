Satse arremete contra Sanidad por destinar solo tres nuevas enfermeras de Salud Mental a Alicante

La provincia de Alicante afronta también el aumento de las necesidades de atención en salud mental mientras la Conselleria de Sanidad plantea crear únicamente nueve plazas de Enfermería especialista en Salud Mental para toda la Comunitat Valenciana, de ellas tres en territorio alicantino. El sindicato Satse considera que esta dotación es insuficiente para responder a una demanda creciente y recuerda que los propios responsables sanitarios califican de “crítica” la situación que dio origen al Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027.

El sindicato sostiene que la falta de profesionales especializados repercute directamente en la atención que reciben los pacientes, también en la provincia de Alicante, donde las enfermeras desempeñan un papel fundamental en el seguimiento de las personas con problemas de salud mental y adicciones, incluida la atención en sus domicilios.

La situación adquiere especial relevancia teniendo en cuenta, según recuerdan, que el propio plan de la Generalitat sitúa a la Comunidad Valenciana como la autonomía con mayor prevalencia registrada de trastornos mentales, con un 25,1%, frente al 15% estatal. Además, señala un riesgo de mala salud mental del 42,3% entre las mujeres y del 39,7% entre los hombres, así como del 10,7% entre los menores de 15 años.

No es proporcional

Para esta organización, destinar únicamente nueve plazas de especialistas para toda la Comunidad “no es una respuesta seria ni proporcional” a las necesidades existentes. La organización reclama que el refuerzo de las plantillas incluya suficientes enfermeras especialistas para garantizar la continuidad asistencial, la prevención de crisis, la intervención con las familias y la coordinación con los dispositivos de salud mental.

El sindicato cuestiona además que la Conselleria pretenda incorporar 14 plazas de Enfermería generalista de Atención Primaria con cargo al programa presupuestario de salud mental. Satse considera que, si Sanidad quiere reforzar los centros de salud, debe hacerlo con una dotación presupuestaria propia y no detrayendo recursos destinados al desarrollo del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones.

En este sentido, reclama que se cumpla el cupo establecido en el Decreto 9/2026, de una enfermera por cada 1.500 tarjetas SIP, y advierte de que los centros de salud siguen arrastrando un déficit estructural de profesionales.

Matronas

La organización también reclama la creación de plazas específicas de Enfermería especialista en Familiar y Comunitaria, al tiempo que critica que Sanidad siga sin crear plazas de Enfermería especialista en Geriatría y haya reducido las plazas EIR de Matrona y eliminado las de Geriatría.

Para el Sindicato de Enfermería, la situación evidencia la necesidad de reforzar las plantillas de enfermería en Alicante y en el conjunto de la Comunitat para que el Plan de Salud Mental no se quede en una declaración de intenciones y pueda traducirse en una atención especializada y continuada para los pacientes. La provincia de Alicante afronta también el aumento de las necesidades de atención en salud mental mientras la Conselleria de Sanidad plantea crear únicamente nueve plazas de Enfermería especialista en Salud Mental para toda la Comunidad.

El sindicato advierte de que la falta de profesionales especializados repercute directamente en la atención que reciben los pacientes, también en la provincia de Alicante, donde las enfermeras desempeñan un papel fundamental en el seguimiento de las personas con problemas de salud mental y adicciones, incluida la atención en sus domicilios.

Para Satse destinar únicamente nueve plazas de especialistas para toda la Comunidad "no es una respuesta seria ni proporcional” a las necesidades existentes. La organización reclama que el refuerzo de las plantillas incluya suficientes enfermeras especialistas para garantizar la continuidad asistencial, la prevención de crisis, la intervención con las familias y la coordinación con los dispositivos de salud mental.

Enfermería generalista

El sindicato cuestiona además que la Conselleria pretenda incorporar 14 plazas de Enfermería generalista de Atención Primaria con cargo al programa presupuestario de salud mental. SATSE sostiene que, si Sanidad quiere reforzar los centros de salud, debe hacerlo con una dotación presupuestaria propia y no detrayendo recursos destinados al desarrollo del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones.

En este sentido, reclama que se cumpla el cupo establecido en el Decreto 9/2026, de una enfermera por cada 1.500 tarjetas SIP, y advierte de que los centros de salud siguen arrastrando un déficit estructural de profesionales.

La organización también reclama la creación de plazas específicas de Enfermería especialista en Familiar y Comunitaria, al tiempo que critica que Sanidad siga sin crear plazas de Enfermería especialista en Geriatría y haya reducido las plazas EIR de Matrona y eliminado las de Geriatría.

"La situación evidencia la necesidad de reforzar las plantillas de enfermería en Alicante y en el conjunto de la Comunitat para que el Plan de Salud Mental no se quede en una declaración de intenciones y pueda traducirse en una atención especializada y continuada para los pacientes", concluyen los representantes del colectivo enfermero.