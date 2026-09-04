Últimas plazas en la FP de FEMPA: estos son los ciclos que aún tienen matrícula abierta

Septiembre marca el regreso a las aulas y, para muchos estudiantes, también el momento de decidir qué formación puede ofrecer mejores oportunidades de futuro. En este contexto, la Escuela de FP FEMPA afronta el inicio del curso con elevada demanda y algunos ciclos ya han completado sus plazas. Aun así, todavía hay alternativas para quienes estén decidiendo qué estudiar este curso. Entre ellas destacan el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), en modalidad presencial, y el Grado Superior en Administración y Finanzas online.

Formación oficial para formar los perfiles que demandan las empresas

La digitalización transforma empresas de todos los sectores y aumenta la necesidad de profesionales con competencias tecnológicas. El Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma de FEMPA responde a esta realidad con una formación orientada al mercado laboral. El ciclo aborda ámbitos como la programación, la ciberseguridad y las nuevas tecnologías, y se complementa con clases magistrales de profesionales especializados. El objetivo es que el alumnado adquiera conocimientos técnicos y conozca su aplicación en entornos profesionales reales. Este enfoque conecta con la metodología de FEMPA, basada en el aprendizaje práctico y en una relación directa con las empresas.

La flexibilidad gana peso al elegir estudios. FEMPA ofrece el Grado Superior en Administración y Finanzas tanto en modalidad presencial como online. Las plazas de la modalidad presencial ya están cubiertas, pero continúa abierta la posibilidad de matricularse en la modalidad online, una alternativa que permite compatibilizar la formación con responsabilidades personales o profesionales.

Al igual que el grado superior de gestión de ventas y espacios comerciales, se trata de una titulación transversal, vinculada a áreas esenciales para empresas y organizaciones y con oportunidades profesionales en distintos sectores.

Una FP conectada con oportunidades reales de empleo

La alta ocupación de los ciclos industriales de FEMPA confirma el interés por una formación práctica y conectada con la empresa, avalada por los buenos resultados de empleabilidad alcanzados en ediciones anteriores. En Automoción, las plazas del Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles y del Grado Superior en Automoción están completas, desde hace meses, lo que ha hecho necesario abrir una lista de espera para atender nuevas solicitudes. Por su parte, los ciclos de grado medio y superior de electricidad han multiplicado las solicitudes de admisión por sus buenas salidas profesionales y la alta demanda de perfiles técnicos cualificados.

Con el inicio del curso, este es el momento de dar el paso y elegir una formación oficial, práctica y conectada con la realidad de las empresas. Las personas interesadas todavía pueden consultar las opciones disponibles y recibir orientación personalizada a través de la web de Escuela FP FEMPA.