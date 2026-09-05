El Ayuntamiento de Alicante cierra antes del fin del verano y sin previo aviso la piscina descubierta del Tossal

Descontento entre los usuarios de la piscina descubierta del Tossal, al toparse esta semana con que la instalación queda cerrada al baño libre desde este 5 de septiembre. Pese a que en temporadas anteriores el espacio ha permanecido abierto durante todo el mes, el Ayuntamiento de Alicante no aclara el motivo del cambio.

Este diario se ha puesto en contacto este mismo viernes con el personal a cargo de las instalaciones. Desde la piscina municipal, confirman que el área exterior dejará de estar operativa desde este sábado debido a que "ha terminado la temporada". Sin embargo, algunos usuarios han indicado que se les ha informado de que sí podrán continuar con su actividad los clubes de natación, por lo que la clausura afectaría únicamente al baño libre.

Aunque INFORMACIÓN también ha consultado sobre los motivos al Ayuntamiento de Alicante, desde el Gabinete de Prensa y la Concejalía de Deportes han evitado ofrecer explicación alguna al respecto. Eso sí, la página web municipal, cuyo contenido ha sido modificado por última vez este jueves, ya recoge el cierre de la piscina exterior.

Cambio sobre cambio

Por otro lado, las redes sociales de la concejalía publicaron el 1 de julio una modificación horaria en la que se detallaba que la piscina interior estaría abierta en ese mes y cerrada durante todo el de agosto. Mientras que la exterior podría utilizarse durante ambos periodos.

Los dos cambios horarios publicados por la Concejalía de Deportes este verano. / INFORMACIÓN

Sin embargo, solo cinco días después, Deportes realizó una nueva publicación con un segundo cambio: la piscina interior pasaba a estar cerrada tanto en julio (con el mes ya empezado) como en agosto. No obstante, en ninguno de los cuadros horarios se hacía alusión al cierre de septiembre, lo que ha sorprendido a los usuarios.

Ante el revuelo, los nadadores critican que, en los últimos años, la piscina exterior sí ha podido ser utilizada para el baño libre durante todo el verano, por lo que reclaman una explicación para el cambio. De acuerdo con el contrato para el servicio de salvamento y socorrismo acuático de las piscinas municipales, adjudicado en diciembre de 2024, "la instalación permanecerá abierta los meses de junio, julio, agosto, septiembre".