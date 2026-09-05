Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pirómano DéniaPregón VillenaCalor Insoportable PabellónPlantación Marihuana ElcheIncendio San VicenteEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Alicante cierra antes del fin del verano y sin previo aviso la piscina descubierta del Tossal

El espacio estará clausurado para el baño libre a partir del cinco de septiembre, cuando en temporadas anteriores ha permanecido operativo todo el mes, mientras el gobierno local no aclara el motivo

Alicante cierra antes del fin del verano la piscina descubierta del Tossal

Alicante cierra antes del fin del verano la piscina descubierta del Tossal

Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Descontento entre los usuarios de la piscina descubierta del Tossal, al toparse esta semana con que la instalación queda cerrada al baño libre desde este 5 de septiembre. Pese a que en temporadas anteriores el espacio ha permanecido abierto durante todo el mes, el Ayuntamiento de Alicante no aclara el motivo del cambio.

Este diario se ha puesto en contacto este mismo viernes con el personal a cargo de las instalaciones. Desde la piscina municipal, confirman que el área exterior dejará de estar operativa desde este sábado debido a que "ha terminado la temporada". Sin embargo, algunos usuarios han indicado que se les ha informado de que sí podrán continuar con su actividad los clubes de natación, por lo que la clausura afectaría únicamente al baño libre.

Aunque INFORMACIÓN también ha consultado sobre los motivos al Ayuntamiento de Alicante, desde el Gabinete de Prensa y la Concejalía de Deportes han evitado ofrecer explicación alguna al respecto. Eso sí, la página web municipal, cuyo contenido ha sido modificado por última vez este jueves, ya recoge el cierre de la piscina exterior.

Cambio sobre cambio

Por otro lado, las redes sociales de la concejalía publicaron el 1 de julio una modificación horaria en la que se detallaba que la piscina interior estaría abierta en ese mes y cerrada durante todo el de agosto. Mientras que la exterior podría utilizarse durante ambos periodos.

Los dos cambios horarios publicados por la Concejalía de Deportes este verano.

Los dos cambios horarios publicados por la Concejalía de Deportes este verano. / INFORMACIÓN

Sin embargo, solo cinco días después, Deportes realizó una nueva publicación con un segundo cambio: la piscina interior pasaba a estar cerrada tanto en julio (con el mes ya empezado) como en agosto. No obstante, en ninguno de los cuadros horarios se hacía alusión al cierre de septiembre, lo que ha sorprendido a los usuarios.

Noticias relacionadas y más

Ante el revuelo, los nadadores critican que, en los últimos años, la piscina exterior sí ha podido ser utilizada para el baño libre durante todo el verano, por lo que reclaman una explicación para el cambio. De acuerdo con el contrato para el servicio de salvamento y socorrismo acuático de las piscinas municipales, adjudicado en diciembre de 2024, "la instalación permanecerá abierta los meses de junio, julio, agosto, septiembre".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colectivos convocan en Alicante una concentración en respuesta a la de Ceuta bajo el lema “paremos los pies al rascismo”
  2. Dos kilómetros de atasco en la A-31 a la altura del Pla de la Vallonga en Alicante
  3. Qué fue de las discotecas míticas de la 'Ruta del Bakalao' alicantina y cuáles siguen abiertas
  4. Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”
  5. Retenciones en la A-70, niebla en la A-31 y varios accidentes complican el tráfico en Alicante este jueves
  6. Mecamodel, la 'tienda de los niños grandes', echa el cierre en Alicante
  7. Qué ver en un día en Tabarca: guía práctica para aprovechar al máximo la visita a la isla
  8. Llorca se niega a retirar la subvención a la Cámara de Comercio de Alicante pese a la ilegalidad en la construcción de la nueva sede

El Ayuntamiento de Alicante cierra antes del fin del verano y sin previo aviso la piscina descubierta del Tossal

El Ayuntamiento de Alicante cierra antes del fin del verano y sin previo aviso la piscina descubierta del Tossal

La Policía Local de Alicante interviene más de 50.000 productos falsificados durante julio y agosto

La Policía Local de Alicante interviene más de 50.000 productos falsificados durante julio y agosto

Cuando las focas monje vivían en Alicante: el último cachorro documentado, muerto de un hachazo en el Albir

Cuando las focas monje vivían en Alicante: el último cachorro documentado, muerto de un hachazo en el Albir

Más de 13.500 personas mayores participan en talleres saludables en la Comunidad Valenciana

Más de 13.500 personas mayores participan en talleres saludables en la Comunidad Valenciana

Últimas plazas en la FP de FEMPA: estos son los ciclos que aún tienen matrícula abierta

Últimas plazas en la FP de FEMPA: estos son los ciclos que aún tienen matrícula abierta

Joopi elige Alicante para revolucionar el tratamiento contra los piojos

Alicante necesita más trabajadores en logística: Trafik ayuda a formarlos

El Raval Roig de Alicante da inicio a sus fiestas con Enrique de Madaria como pregonero: “Nuestro barrio huele a pólvora”

El Raval Roig de Alicante da inicio a sus fiestas con Enrique de Madaria como pregonero: “Nuestro barrio huele a pólvora”
Tracking Pixel Contents