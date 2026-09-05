La Policía Local de Alicante interviene más de 50.000 productos falsificados durante julio y agosto

La Policía Local de Alicante ha intervenido más de 50.000 productos falsificados durante los meses de julio y agosto en diferentes operaciones contra la venta ambulante ilegal y el denominado "top manta". El valor de los artículos incautados superaría los dos millones de euros en el mercado, según el Ayuntamiento.

Los operativos se han desarrollado durante todo el verano en colaboración con la Policía Portuaria y se han concentrado especialmente en las zonas con una mayor presencia de turistas y visitantes durante la temporada estival.

Las actuaciones realizadas durante julio y agosto contra la venta de falsificaciones han dejado además 13 personas detenidas por delitos contra la propiedad industrial.

Entre los más de 50.000 artículos retirados se encuentran principalmente camisetas y otras prendas de ropa, joyas, bolsos y carcasas para teléfonos móviles, productos que se comercializaban presuntamente como imitaciones de diferentes marcas.

La Policía Local ha reforzado durante este verano la vigilancia sobre la venta ambulante de este tipo de productos, principalmente en el frente litoral, el paseo y la plaza del Puerto, algunos de los puntos con mayor afluencia durante los meses estivales.

Intervención policial en un puesto ubicado en Alicante. / INFORMACIÓN

Más de 3.000 falsificaciones en una sola intervención

Una de las últimas actuaciones tuvo lugar el pasado 30 de agosto en la plaza del Puerto, donde los agentes intervinieron más de 3.000 productos falsificados.

La mercancía fue localizada tanto en puestos de venta ambulante como en otros autorizados, dentro de las inspecciones desarrolladas para controlar la comercialización de productos falsificados en esta zona de la ciudad.

Cerca de 600 denuncias por consumir alcohol en la calle

De forma paralela, la Policía Local de Alicante ha mantenido durante julio y agosto un dispositivo especial contra el consumo de alcohol en la vía pública. Las distintas intervenciones realizadas durante estos dos meses se han traducido en la apertura de 587 actas de denuncia por consumo de alcohol en la calle.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha señalado que tanto la venta de productos falsificados como el consumo de alcohol en la vía pública son prácticas sobre las que la Policía Local mantiene vigilancia durante todo el año, aunque ha destacado que los operativos se refuerzan durante el verano ante el incremento de la actividad y la afluencia de visitantes.