Los animalistas exigen en las calles de Alicante que el Ayuntamiento proteja las colonias felinas

Las asociaciones defensoras de los gatos salieron este domingo a las calles de Alicante para exigir al Ayuntamiento el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023, de bienestar animal, en lo relativo a la protección y gestión de las colonias felinas. La marcha, con un par de centenares de manifestantes bajo el sol del mediodía, partió desde la plaza de la Estrella y recorrió el centro hasta terminar frente al Ayuntamiento.

La convocatoria alicantina, promovida por colectivos como Senderos Felinos, la Asociación de Colonias Felinas (Acofal) o SOS Ayuda Animal, se integró en la movilización estatal "Ayuntamientos, cumplid la ley", que tuvo réplicas en otras 37 ciudades españolas. Las camisetas naranjas y pancartas reivindicativas acompañaron una protesta que puso el foco en las obligaciones que la normativa atribuye a las administraciones locales.

Concentración final en la Plaza del Ayuntamiento. / INFORMACIÓN

"¡Ayuntamiento, cumple con la ley y protege a los gatos comunitarios!" o "Colonias felinas protegidas" fueron algunos de los mensajes exhibidos por los manifestantes a su llegada a la plaza del Ayuntamiento. En la capital provincial ya ha habido manifestaciones previas de coelctivos como Acofal para criticar la gestión del gobierno de Barcala en esta materia.

Esterilización, censos y atención veterinaria

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales encomienda a las entidades locales la puesta en marcha de programas de gestión de las colonias felinas. Entre otras actuaciones, contempla la identificación y censo de los gatos comunitarios, la aplicación continuada del método CER —captura, esterilización y retorno—, la atención veterinaria y la formación de las personas que colaboran en su cuidado.

Las asociaciones sostienen, sin embargo, que tres años después de la aprobación de la norma estatal su aplicación sigue siendo desigual entre municipios. Denuncian que en numerosas localidades continúan siendo voluntarios y entidades protectoras quienes asumen buena parte de la alimentación, las esterilizaciones o la asistencia veterinaria con sus propios medios.

La ley encomienda a los consistorios la identificación y censo de los gatos comunitarios, así como su esterilización

"No pedimos privilegios para los gatos. Pedimos que se cumpla la ley", resumía Senderos Felinos en la convocatoria de la protesta. El colectivo reclama además que las administraciones tengan en cuenta la experiencia acumulada por quienes llevan años atendiendo las colonias y trabajando directamente con los animales.

Salida de la marcha, en plaza la Estrella. / INFORMACIÓN

El manifiesto leído dentro de la convocatoria estatal insiste en esa misma idea, con énfasis en que la colaboración de los voluntarios debe complementar la actuación pública, pero no sustituir las competencias que corresponden a las administraciones. Durante años, recuerdan sus impulsores, particulares, protectoras y profesionales veterinarios han asumido la alimentación controlada, esterilización, atención de animales enfermos y búsqueda de adopciones.

Protestas en 38 ciudades

La movilización reclama también que la gestión de las colonias se haga con criterios veterinarios y técnicos, además de contar con medios económicos y organizativos suficientes. El manifiesto defiende la aplicación continuada del CER como herramienta para reducir progresivamente los nacimientos y estabilizar la población de gatos comunitarios.

Las reivindicaciones no se dirigen únicamente a los consistorios. Los convocantes piden a las comunidades autónomas que refuercen sus funciones de coordinación y supervisión y al Gobierno central que impulse mecanismos para garantizar una aplicación homogénea de la ley. La marcha alicantina terminó en la Plaza del Ayuntamiento.