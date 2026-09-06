El Ayuntamiento reconoce la desigualdad entre barrios y la falta de vivienda asequible entre los principales problemas de Alicante

Entre los problemas que Alicante debe tratar de resolver con el futuro Plan General, que acaba de iniciar su tramitación autonómica, el Ayuntamiento identifica la desigualdad entre barrios y la falta de vivienda asequible como dos de los principales inconvenientes del municipio. En el diagnóstico elaborado por el Consistorio, las debilidades de la ciudad se centran en la crisis habitacional junto con los efectos del cambio climático.

El documento, publicado por el gobierno municipal hace escasas semanas pese a que el alcalde anunció su aprobación para finales de 2025, incorpora un diagnóstico de la situación actual y venidera de Alicante. En él, se recogen algunas de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la ciudad. En concreto, como principales debilidades se apunta a la desigualdad en materia de zonas verdes, dotaciones, accesibilidad y calidad entre los distintos barrios. Además, se indican las dificultades para acceder a una vivienda adecuada y asequible, junto con la limitada capacidad del parque protegido.

A su vez, se destaca negativamente la ocupación dispersa del suelo rural y la existencia de núcleos y asentamientos con un claro déficit de urbanización y servicios. Junto a ello, también se pone de manifiesto la persistencia de espacios vacío, bordes inconclusos, ámbitos pendientes y barreras que dificultan la continuidad en el entramado urbano. En la misma línea, el documento elaborado por la Concejalía de Urbanismo reconoce que la ciudad adolece de una elevada dependencia del vehículo privado y asume que no existe suficiente integración entre los distintos modos de transporte.

Efectos del medio ambiente

Más allá de los problemas existentes con la actual configuración de la ciudad, el documento refleja también las amenazas que podrían afectar al futuro desarrollo de Alicante. En este apartado, se incide en la intensificación de olas de calor, sequías, inundaciones y procesos de erosión o regresión litoral.

También se advierte de la mayor exposición de la población, las actividades y las infraestructuras a riesgos naturales y tecnológicos. Todo ello traería de la mano una posible pérdida del suelo agrícola, junto con la fragmentación de hábitats y la degradación de paisajes rurales y litorales. Entre los principales factores de riesgo ambiental: la inundabilidad, la peligrosidad geomorfológica y los incendios forestales, cuya incidencia dependerá de su naturaleza, intensidad y relación con los usos existentes o previstos.

En materia poblacional, el borrador del futuro Plan General teme que persista el incremento de los precios de la vivienda, acompañado de una pérdida de la función residencial y un aumento de la desigualdad urbana. Además, se señala que el envejecimiento demográfico causará un aumento de las necesidades de proximidad, accesibilidad y cuidados.

¿Soluciones?

Ante estos condicionantes, el documento también apunta que "la prioridad debe ser completar y regenerar la ciudad existente, reforzar las centralidades de proximidad y mejorar el acceso a una vivienda adecuada y asequible". A su vez, se aboga porque el nuevo modelo de ciudad incorpore de forma conjunta la movilidad, las infraestructuras, la vivienda, el suelo productivo, los recursos hídricos y la infraestructura verde.

No obstante, se reconoce que "una parte relevante del modelo depende, además, de actuaciones promovidas por otras administraciones" y se indica que el Plan General Estructural debe "diferenciar las decisiones consolidadas de las propuestas todavía en estudio y evitar que la viabilidad de determinados ámbitos quede subordinada a inversiones inciertas u operaciones de gestión desproporcionadamente complejas".

En cambio, el borrador identifica como oportunidades para el municipio la posibilidad de utilizar esos vacíos urbanos para "completar la ciudad existente, eliminar barreras, obtener dotaciones, introducir vivienda protegida y reforzar los barrios".

Tramitación larga y retrasos acumulados

El Ayuntamiento de Alicante dio a conocer el pasado agosto, con ocho meses de retraso, el borrador del Plan General Estructural. El documento, pendiente de renovación desde su última aprobación en 1987, ha sido elevado ahora a la Generalitat Valenciana para que proceda a su evaluación ambiental y territorial estratégica.

Pese a ello, los expertos consultados por INFORMACIÓN coinciden en que este procedimiento está lejos de resolverse en unos pocos meses. La intervención de distintas administraciones y organismos sectoriales hace que este tipo de evaluaciones ambientales se prolonguen habitualmente entre uno y dos años, incluso sin incidencias relevantes. Por ello, consideran inviable que esta fase concluya antes del final del actual mandato municipal.

A continuación, el siguiente paso será que el órgano ambiental autonómico abra un periodo de consultas de treinta días hábiles a administraciones públicas y entidades interesadas. Con las respuestas recibidas elaborará el denominado Documento de Alcance, que fijará el contenido y el nivel de detalle que deberá tener el futuro Estudio Ambiental y Territorial Estratégico.

Será entonces cuando el Ayuntamiento redacte la primera versión completa del Plan General Estructural y del estudio ambiental, documentos que posteriormente deberán someterse a exposición pública durante al menos 45 días hábiles, periodo en el que podrán presentarse alegaciones y se solicitarán informes sectoriales. Solo después de incorporar las modificaciones derivadas de ese proceso podrá elaborarse una propuesta definitiva que volverá a remitirse a la Generalitat para que emita la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, requisito imprescindible antes de la aprobación definitiva del documento.