Benalúa y la "carga" del primer premio casi un siglo después

Las similitudes entre las Hogueras y las Fallas se apreciaron desde el principio, también, en detalles difíciles de identificar con el paso de los años. La hoguera ganadora de la primera edición de la fiesta alicantina, la de Benalúa, en 1928, se hizo con el premio a través de "Parada y Fonda", una obra llevada a cabo por Gastón Castelló, Juan Such y José Marced que tenía como elemento central un tranvía.

Como marca el espíritu, de lo que se trataba era de satirizar la actualidad. Y los autores lo lograron con un monumento plantado en la confluencia de las calles Pardo Gimeno y Arquitecto Guardiola, ubicación casi idéntica a la actual de la comisión, en el que se reflejaba un paso a nivel de la compañía de ferrocarriles M.Z.A., precedente de la actual Renfe, que paralizaba el tráfico en la ciudad. Por eso, según deja escrito Armando Parodi en su libro "El legado de lo efímero", se veía un tranvía eléctrico detenido, conductores y otros personajes dormidos a la espera, un agricultor que pasa el rato comiendo brevas y Job, protagonista de la escena, que "mos fá una cara de pena que es el orgull del artista, y en la má al pit asegura que es una gran amargura que esta barrera subsista".

Cuando se fundaron las Hogueras, Benalúa era casi un pueblo independiente Manolo Castillo — Presidente de la Hoguera Benalúa

Así lo describían desde la hoguera, en valenciano prenormativo, para justificar una obra que acabó ganando el premio de mil pesetas de aquella primera edición de las Hogueras, en la que nueve monumentos entraron en concurso. La plaza Isabel II, actual Gabriel Miró, se hizo con el segundo premio; y la plaza de Chapí con el tercero. La cuarta, quinta y sexta posición fueron, respectivamente, para avenida Méndez Núñez, Alfonso el Sabio y plaza Alfonso XII. Las otras comisiones que participaron fueron Benito Pérez Galdós, plaza Reina Victoria (actual Calvo Sotelo) y Plaza del Mercado. Todas siguen participando en la Fiesta excepto la de Alfonso XII, actual plaza del Ayuntamiento, donde se acoge la Hoguera Oficial.

Obra de Pedro Soriano con la que Benalúa ganó por última vez en Categoría Especial (1984). / Archivo Municipal de Alicante

La coincidencia con las Fallas de aquel primer premio fue que en València, en la edición de 1928 de sus fiestas, la comisión de Plaza Mariano Benlliure elaboró una libélula agigantada gracias al consumo, evidentemente ficticio, de arroz, chuletas y vino, que la convertía en capaz de cargar un tranvía para trasladar a los viajeros a Nueva York. Era una crítica a la ausencia de aeropuerto en las proximidades del Cap i Casal, donde cuatro años más tarde se inauguraría la infraestructura de aviación de Manises.

El paso del tiempo

Han pasado ya casi 100 años de la primera edición de Hogueras y, en consecuencia, del primer premio que alzó Benalúa. La forma de vivir las hogueras en este barrio alicantino "ha cambiado al mismo ritmo que lo ha hecho la ciudad", explica Manolo Castillo, presidente de la comisión. Él mismo destaca que en ella están integradas 55 personas, "cada vez más gente joven y la inmensa mayoría son mujeres", dice en contraste con las nueve personas que la constituyeron en 1928, bajo la presidencia de José Seguí, todos hombres y con quienes los actuales integrantes no preservan ningún lazo de familiaridad.

Los nueve miembros fundadores de la hoguera Benalúa en 1928, en una imagen restaurada con IA. / INFORMACIÓN

La hoguera no solo hizo historia con su primer premio en la primera edición de la Fiesta. En total ganaron en 18 ocasiones en categoría Especial, la última en 1984 gracias a un monumento de Pedro Soriano, con quien Benalúa triunfó en cuatro ocasiones, y que se dedicó a otro centenario, en este caso el de la creación del barrio, bajo el título de "Mi ciudad". Era la primera vez que un distrito alcanzaba las 18 victorias y el ninot de esta misma hoguera fue el indultado. La de aquel año Manolo Castillo lo recuerda como "una edición muy especial". También lo fue la de 2018, cuando se celebró el 90 aniversario, plantaron en Primera categoría y multiplicaron las actividades culturales.

De cara al próximo centenario, la hoguera también ha apostado por la divulgación. En concreto, a través de un centenar de entrevistas y piezas publicadas en las cien semanas previas al centenario a personas relacionadas con la comisión foguerera. La belleza de la hoguera y dama de honor en 1962, María Ali Mateo, o el indumentarista Miguel Ramos son algunos de estos protagonistas. Si se cumplen las previsiones, habrá un guiño para la primera hoguera ganadora en el monumento de Benalúa de 2028.

Las condiciones actuales

Sin embargo, no se prevé que la hoguera plante en Especial. Ya lleva años sin hacerlo. "La primera idea era plantar en Primera, pero económicamente vamos muy justos, así que haremos más actos culturales", dice Castillo, que justifica que "para plantar en Especial o en Primera habría que haber plantado tres años en Quinta o en Sexta, y eso quizá no se habría entendido desde fuera". Y es que "haber sido los primeros en ganar supone una carga añadida de exigencia", porque "obliga a un esfuerzo mayor que el de otras comisiones para plantar la mejor hoguera posible y existe la obligación moral de ir al límite por una cuestión de compromiso y de valores".

Este peso, sin embargo, lo cargan con gusto pese a que los años han ido cambiando la fiesta y el barrio. Ya poco o nada queda de aquella Benalúa inicial, considerada de extrarradio y el tranvía era necesario para ir al centro. Castillo detalla que el lugar por donde actualmente baja la avenida de Óscar Esplá "era un barranco profundo" (representado en la hoguera de 1930, titulada "El Pont del Perill"), mientras que Reyes Católicos y Maisonnave eran "descampados con olivos", por lo que "Benalúa era casi un pueblo independiente".

La comisión de la hoguera de Benalúa, en una imagen reciente. / Reme Fotógrafas

El barrio, y en consecuencia la Fiesta, ha cambiado mucho. No solo por la renovación urbana, sino por los cambios de costumbres. "Ahora la gente hace mucha menos vida social, y es una pena. Los vecinos casi no se relacionan, antes era un barrio de casas bajas con personas sentadas en sillas en plena calle y ahora el individualismo lo copa todo a la vez que los comercios del barrio desaparecen", lamenta Manolo Castillo, que recuerda que esta situación no se limita al barrio de Benalúa.

Y eso, en Hogueras, "se nota". También por la "falta de arraigo" de algunos vecinos, que ven en la fiesta una incomodidad y no una oportunidad para participar. Pese a esta situación, la hoguera fundadora sobrevive y mira al centenario con optimismo preparando actividades de divulgación y de reivindicación propia.

A las puertas de los 100 años, preguntado por el futuro de las Hogueras, Castillo cree que necesitan "una reflexión". En primer lugar, "por la burocratización", ya que "es prácticamente imposible hacer un almuerzo popular o una fiesta de cualquier tipo por la cantidad de pegas que ponen". También porque "la fiesta se ha desplazado mucho al horario nocturno: antes la despertà y los pasacalles matutinos eran protagonistas, y ahora lo son los racós hasta las 3 o las 4 de la mañana".

Con todo, la primera comisión ganadora afronta el centenario con ilusión. "Parada y fonda", su primer monumento, es una motivación en este sentido, ya que seguirá siendo un patrimonio imborrable de la memoria local.