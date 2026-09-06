Pirotecnia Valenciana y Florida Portazgo ganan los premios de la pólvora de las Hogueras de Alicante

Un acto que cambia de formato. La gala de la Pirotecnia abandona el cronograma oficial para compartir espacio con los premios a la actividad deportiva de las Hogueras de Alicante. El salón de actos del MARQ ha sido el escenario elegido por la Federació de Fogueres para llevar a cabo esta entrega de reconocimientos al mejor disparo del ciclo "Pólvora tot l'any", "A la llum de les Fogueres: millor Cremà de Foguera" y los trofeos individuales junto a los banderines colectivos en materia deportiva.

En el ámbito pirotécnico, el jurado ha decidido conceder la mejor mascletà de sectores a Pirotecnia Valenciana, un espectáculo nocturno que se llevó a cabo en la zona de La Condomina, con previa de los sectores 1 y 8. La empresa de Llanera de Ranes se hará cargo de la Arribada del Foc, disparo que se realizará en el Corte Inglés de la calle Churruca el miércoles 16 de junio de 2027.

Las mejores imágenes de la mascletà nocturna de las Hogueras de Alicante / Reme Fotógrafas

Además, realizó una mención honorífica a la pirotecnia Hermanos Sirvent que trasladó la pólvora al parking de San Gabriel, entre las calles Bahía y Ramón Gómez Sempere, lugar correspondiente al disparo de los sectores 5 y 6.

Doble corona para Florida Portazgo: mejor monumento y mejor Cremà de 2026

Florida Portazgo se convierte en la "millor Cremà de Foguera" de las fiestas oficiales de 2026. La cremà de "Gènesi", la hoguera adulta de Florida Portazgo y ganadora de la categoría Especial de 2026, comenzó al ritmo de "We are the champions". Desde el inicio, fue todo un espectáculo con una combustión diseñada "de abajo a arriba", efectos de luz, sonido y color y diez kilos de material pirotécnico, el máximo permitido. Las llamas fueron envolviendo poco a poco el monumento hasta que, tras resistir en pie cerca de veinte minutos.

El espectáculo fue organizado por la comisión de Florida Portazgo, con sede en la calle Cefeo, que había prometido una cremà llena de sorpresas. Javier Alemañ fue el responsable de preparar y coordinar el espectáculo, cuidado al detalle para despedir el monumento de Josué Beitia, que había devuelto a la comisión el primer premio de Especial dos años después.

Impresionante caída de la columna central de la hoguera de Florida Portazgo en 2026 / Alejandro J. Fuentes

El deporte vuelve a ser protagonista en las Hogueras

El ejercicio 2025/2026 estuvo protagonizado por diferentes actividades deportivas donde las comisiones, tanto de hogueras como de barracas, demostraron sus dotes en disciplinas como bolos, baloncesto 3x3 y petanca. También hubo hueco para torneos de futbolín, dardos, parchís y chinchón donde la estrategia fue clave para conseguir uno de los galardones.

Así ha quedado la entrega de premios colectivos en actividad deportiva de las hogueras y barracas:

En hogueras:

José Ángel Guirao Diputació-Renfe La Marina Ciudad de Asís Mercado Central Carolines Baixes Baver- els Antigons Barrio José Antonio Barri Sant Agustí Sagrada Familia

En barracas:

Per la Festa i Mosatros Pica i Vola La Millor de Totes Festa i Vi Seguim Sense tindre un Clau