La "poalà" del Raval Roig "inunda" Alicante de ilusión

Cubos en alto, ropa preparada para acabar empapada y pocas posibilidades de salir seco. El Raval Roig vuelve a vivir uno de esos momentos en los que las normas habituales quedan aparcadas durante unas horas. La tradicional "poalà" transforma la calle Virgen del Socorro en una improvisada guerra de agua en la que prácticamente todo el que atraviesa la zona termina formando parte de la batalla.

Es uno de los actos más populares y desenfadados de las fiestas de este histórico barrio marinero de Alicante. Una celebración que hunde sus raíces en 1839 y que está considerada entre las más antiguas de la ciudad. Generaciones de vecinos han mantenido viva una programación dedicada a la Virgen del Socorro y a la Virgen del Lluch, en la que la "poalà" se ha convertido con el paso de los años en una de las citas que más público reúne.

La escena se repite cada septiembre. Primero aparecen los cubos. Después, los primeros chorros de agua. Y, en apenas unos minutos, la calle Virgen del Socorro deja de parecer una de las principales vías del barrio para convertirse en un auténtico campo de batalla sin bandos. Aquí no hay vencedores ni vencidos: el objetivo es mojar y evitar, casi siempre sin éxito, ser mojado.

Hay, de hecho, una regla no escrita que conocen bien quienes frecuentan estas fiestas: quien entra en el territorio de la "poalà" durante su celebración pasa automáticamente a ser participante. Niños, jóvenes y adultos se mezclan en una tradición que convierte por unas horas la calle en un continuo ir y venir de cubos y carreras. En anteriores ediciones, ni siquiera las autoridades que se acercaron al barrio lograron mantenerse secas.

Agua no potable para mantener la tradición

En los últimos años la organización ha incorporado además una importante particularidad. El agua utilizada durante esta singular batalla no es potable, una medida planteada para evitar destinar agua de consumo a una actividad festiva. Para ello se emplean camiones cisterna que permiten a los participantes llenar una y otra vez sus cubos y mantener viva la "munición" durante la jornada.

La "poalà" resume buena parte del espíritu del Raval Roig: una fiesta de calle, vecinal y muy ligada a la memoria del barrio. No hacen falta grandes escenarios. Basta un cubo, unos cuantos litros de agua y alguien suficientemente cerca como para convertirse en el siguiente objetivo. Los más pequeños encuentran una excusa para correr sin descanso y los mayores recuperan durante unos minutos aquellas guerras de agua de la infancia.

La cita llega además dentro de unas fiestas que este año han contado con Enrique de Madaria como encargado de pronunciar el pregón, tomando el relevo de protagonistas de anteriores ediciones. La celebración vuelve así a combinar sus actos más solemnes con otros marcados por el humor, la convivencia y la participación de los vecinos.

Y entre todos ellos, pocos representan mejor al Raval Roig que su particular guerra de agua. Porque cuando comienza la "poalà", cruzar Virgen del Socorro deja de ser simplemente pasar por una calle de Alicante. Durante un rato significa aceptar una certeza: si entras seco, lo más probable es que no salgas igual.

Las fiestas continúan hasta el martes

La "poalà" no pone todavía el punto final a las fiestas del Raval Roig. Tras la guerra de agua, llegó la Cucanya de Mar en la playa del Postiguet, mientras que a las 17.30 horas se celebraron juegos populares, entre ellos las tradicionales Ocho Ollas, y a las 20.00 horas tendrá lugar los desfiles de disfraces infantil y adulto.

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El programa continuará el lunes con los concursos de "all i oli" y tortillas, a las 13.00 y 13.30 horas, respectivamente; la Cucanya de tierra, a las 17.30; una chocolatada, a las 18.30; y el desfile de "Los Moritos de Matacagá", a partir de las 20.00 horas por la calle Virgen del Socorro. El martes, será la jornada más solemne, se celebrará a las 11.15 horas la ofrenda de flores a la Virgen del Socorro y la Virgen del Lluch, seguida de la misa de las 12.00 horas. La procesión de las 19.30 horas pondrá el broche final a las fiestas.