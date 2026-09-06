El SAMU afronta en la provincia de Alicante una carrera entre la inteligencia artificial y la falta de médicos

Las emergencias sanitarias de la Comunidad Valenciana se encuentran ante una paradoja: mientras la Conselleria de Sanidad mira hacia la inteligencia artificial, el big data y las ambulancias hiperconectadas, el sistema sigue teniendo dificultades para garantizar algo mucho más básico: que todas las unidades SAMU salgan con un médico a bordo.

La tecnología está llamada a transformar la atención urgente. Los sistemas de inteligencia artificial permiten analizar grandes cantidades de información para anticipar picos de demanda, optimizar el despliegue de ambulancias y mejorar la clasificación de las llamadas. Las centrales de coordinación pueden incorporar cada vez más variables —tráfico, meteorología, acontecimientos multitudinarios, histórico de avisos o distribución de recursos— para decidir dónde y cuándo deben estar las unidades.

La ambulancia del futuro también está concebida como un auténtico hospital sobre ruedas. La transmisión de electrocardiogramas y constantes en tiempo real, la telemedicina y las comunicaciones de alta velocidad gracias al 5G permiten compartir información con los centros sanitarios y facilitar la toma de decisiones durante el traslado. El problema es que ninguna de estas tecnologías puede sustituir la ausencia de un facultativo cuando una unidad SAMU debería llevarlo. Ahí es donde la vanguardia tecnológica choca con la realidad de la provincia de Alicante, tal y como alertan los propios médicos y los sindicatos.

Según la memoria del Comité Económico y Social, órgano consultivo de la Generalitat, en 2025 en la provincia había 103 médicos SAMU, citando como fuente al Servicio de Planificación y Coordinación de Urgencias (Sasue). La presión sobre el sistema ayuda a entender la dimensión del problema. Esa memoria añade que Alicante registró durante ese ejercicio 102.942 emergencias, una media de 282 al día, además de 38.440 urgencias médicas y 36.892 consultas gestionadas por los centros de coordinación.

La ambulancia del futuro está concebida como un auténtico hospital sobre ruedas pero falta lo esencial: personal

La tecnología avanza, pero faltan médicos

La escasez de facultativos ha provocado a lo largo del verano problemas de cobertura en diferentes puntos de la provincia. Alicante, San Vicente del Raspeig, Beneixama, Elda, Villena, Sax, Santa Pola, Elche, Orihuela, y esta misma semana Guardamar y de nuevo Orihuela Costa, son algunos de los puntos donde se han producido dificultades para garantizar la presencia de médicos en las unidades de emergencias. Consultada la Conselleria de Sanidad, no ha habido respuesta. En julio, después de que un SAMU sin médico que atendió a una mujer fallecida en Beneixama asistiera después a un apuñalado en Sax, anunciaron la apertura de un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido y tomar las "medidas oportunas" pero no han trascendido.

La realidad es que tampoco un problema nuevo pues en el verano de 2022, cuando aún gobernaba el Botànic, ya publicó este diario que un 40 % de las ambulancias del SAMU circulaban sin médico en la provincia, algo que se ha ido repitiendo cada estío ya con el PP en la Generalitat e incluso en fechas festivas navideñas.

Una familia presentó una denuncia por la muerte de un hombre asistido por un SAMU sin médico en el verano de 2022, aún con el Botànic

Pero, ¿por qué faltan facultativos en el SAMU? Principalmente debido a las duras condiciones laborales, la falta de planificación y la escasez de incentivos para cubrir puestos de emergencia. Estando aún el Botànic, el conseller Miguel Mínguez propuso pagar cinco euros de más por módulo de hora de guardia pero apenas se apuntó nadie.

Para paliar ese déficit, la respuesta del actual Servicio de Emergencias Sanitarias pasa en ocasiones por reorganizar los recursos disponibles, desplazar médicos de una base a otra o recurrir a unidades de Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE).

El mecanismo permite mantener la capacidad de respuesta del sistema, pero también revela una debilidad estructural: la plantilla médica disponible no siempre proporciona suficiente margen para garantizar todas las coberturas. El resultado es un sistema que necesita hacer encajes continuos para evitar que una ausencia puntual termine dejando una unidad sin facultativo.

Unidades SAMU en Alicante / Áxel Álvarez

A esto se suman los "cuellos de botella" en los hospitales de la red pública. "Las ambulancias quedan frecuentemente retenidas en las puertas de Urgencias transfiriendo a los pacientes debido a la saturación interna, lo que bloquea los recursos móviles y les impide volver a estar operativos en la calle". A esto se une otra queja: el personal del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad afronta "un preocupante repunte de agresiones físicas y verbales", por lo que exigen protocolos de seguridad estrictos y botones del pánico eficientes que dejen de estar supeditados a criterios presupuestarios.

El SAMU es un servicio que trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Cada puesto de guardia necesita cobertura continua y, además, la plantilla debe absorber vacaciones, bajas, permisos y otras ausencias. Por eso, la cuestión no es únicamente cuántos médicos aparecen en la plantilla, sino cuántos están disponibles en cada momento para mantener todas las unidades medicalizadas operativas. Cuando ese margen se agota, las soluciones empiezan a ser extraordinarias: mover un facultativo, modificar una cobertura o sustituir el recurso inicialmente previsto por otro modelo asistencial.

Ambulancias / DELGADO

Del SAMU al SVAE

El Soporte Vital Avanzado Enfermero forma parte del sistema de emergencias y permite proporcionar asistencia avanzada con profesionales de enfermería y técnicos. Pero su utilización adquiere otra dimensión cuando aparece como consecuencia de la falta de médicos.

El Colegio de Médicos de Alicante ha reclamado que se garantice la presencia de facultativos en las unidades SAMU y ha defendido una idea que resume el conflicto: «Sin médico no es SAMU». Y sindicatos como UGT y CESM-CV y colectivos de Enfermería han denunciado reiteradamente la salida habitual de unidades SAMU sin médico a bordo, reconvertidas a la fuerza en Soporte Vital Avanzado con Enfermería. "Aquí, la interconexión digital no es un plus de excelencia, sino el único hilo legal para que enfermeros y técnicos asuman una responsabilidad civil y sanitaria desmedida", denuncian.

Y lo dicen por algo: en abril Sanidad reconoció una indemnización de 60.000 euros por el fallecimiento de un hombre que sufrió un infarto en Alicante en 2022. Las dos primeras unidades que llegaron —un soporte vital básico (SVB) y un soporte vital avanzado con enfermería (SVAE)— no llevaban médico; el SAMU medicalizado llegó posteriormente. La resolución concluyó que hubo una carencia de recursos suficientes que provocó un retraso en la atención. Pero los técnicos sanitarios temen más casos: han referido haber realizado maniobras para intentar que una persona respirase con un dispositivo complejo que solo debería poner un médico.

La discusión no cuestiona la utilidad de los SVAE, sino que plantea si un recurso concebido como unidad medicalizada debe terminar funcionando sin médico por un problema de plantilla. Porque una ambulancia puede seguir estando operativa, pero sus capacidades asistenciales no son exactamente las mismas si desaparece de la dotación el facultativo.

Para paliar la falta de médicos, Sanidad mueve facultativos de un SAMU a otro, o cambia de modelo asistencial hacia el soporte vital avanzado de enfermería

IA para anticipar la emergencia

La paradoja se hace especialmente evidente al comparar los dos extremos del sistema. Por un lado, el modelo moderno aspira a que la inteligencia artificial pueda predecir dónde se producirán las emergencias, colocar ambulancias estratégicamente antes de que lleguen los avisos y optimizar la asignación de recursos.

Por otro, la realidad obliga a hacerse una pregunta elemental: ¿hay médicos suficientes para que las ambulancias que deben atender esas emergencias puedan salir con su dotación completa? La IA puede indicar dónde será más probable que se produzca un aviso. Puede ayudar a decidir qué recurso enviar. Puede transmitir información al hospital y mejorar la coordinación. Pero cuando llega el momento de abrir las puertas de la ambulancia, la tecnología no sustituye al profesional que falta, como explican médicos del servicio.

Un problema que se agrava en verano

La situación adquiere especial relevancia durante los meses de verano, cuando Alicante experimenta un importante incremento de población en municipios turísticos y costeros.

Santa Pola o Calp son ejemplos de una provincia en la que la demanda puede aumentar significativamente durante la temporada estival. A ello se suman los desplazamientos, los accidentes, los episodios relacionados con el calor y el incremento general de la actividad sanitaria.

Precisamente cuando más se necesita capacidad de respuesta, el sistema tiene que hacer frente además a vacaciones, bajas y dificultades para encontrar sustitutos.

Soporte enfermero El Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE) forma parte del sistema de emergencias y permite proporcionar asistencia avanzada con profesionales de enfermería y técnicos. Pero su uso adquiere otra dimensión si aparece como consecuencia de la falta de médicos. La discusión no cuestiona su utilidad sino que plantea si un recurso concebido como unidad medicalizada debe terminar funcionando sin médico por un problema de plantilla. Sus capacidades asistenciales no son exactamente las mismas sin el facultativo.

La ambulancia conectada no resuelve el agujero de plantilla

El futuro de las emergencias pasa por sistemas cada vez más conectados. La transmisión de constantes, la historia clínica accesible, el preaviso hospitalario y las herramientas de apoyo a la decisión pueden mejorar enormemente la atención. Pero existe una condición previa: que haya profesionales suficientes para utilizar todas esas herramientas. La falta de médicos coincide con un proceso de mayor digitalización de la gestión del transporte sanitario. El nuevo contrato, en licitación por 861 millones con más de 700 ambulancias para toda la Comunidad, contempla que estas estén integradas en sistemas de geolocalización y transmisión telemática de voz y datos, con información sobre su ubicación, estado y disponibilidad en tiempo real. El pliego no menciona expresamente la inteligencia artificial, pero sí apuesta por una gestión cada vez más apoyada en datos y herramientas tecnológicas. Esa es la contradicción de una red que busca anticiparse a las emergencias mientras tiene dificultades para garantizar médicos en todos sus SAMU.

La modernización tecnológica puede hacer más eficiente una plantilla. Puede ayudar a distribuir mejor los recursos. Puede reducir tiempos y mejorar la coordinación, pero no puede crear médicos.

Y esa es precisamente la contradicción que afronta el sistema de emergencias: una red que quiere utilizar inteligencia artificial para anticiparse a las emergencias mientras todavía tiene dificultades para garantizar la presencia física de facultativos en todas sus unidades SAMU. Esto, en una comunidad que tiene por delante la renovación de su modelo de transporte sanitario y la incorporación de nuevos recursos y tecnologías en un proceso que ha sufrido tropiezos burocráticos y legales tras las impugnaciones de sus pliegos por varias empresas y ayuntamientos ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

Mientras la burocracia se desatasca, la presión asistencial y el factor turístico siguen desbordando los recursos disponibles.