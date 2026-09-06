Sanidad licita de nuevo el macrocontrato de las ambulancias para los próximos cuatro años por 861 millones

Alicante queda integrada en el macrocontrato de transporte sanitario de la Generalitat, una licitación que concentra en un único procedimiento la prestación del transporte sanitario urgente y no urgente de toda la Comunitat Valenciana y que contempla una flota total de 739 ambulancias. Sin embargo, el procedimiento tendrá que volver a licitarse después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). cuestionara las condiciones de solvencia económica exigidas inicialmente a las empresas.

El contrato, para los próximos cuatro años prorrogables por otros dos con un montante de 861 millones de euros, configura una única red autonómica, aunque los recursos están distribuidos territorialmente por decenas de bases de las tres provincias. En Alicante, el despliegue previsto incluye recursos en localidades como Dénia, Benissa, Alcoy, Benidorm, Villajoyosa, San Juan, Alicante, Elda, Villena, San Vicente, Elche, Orihuela, Orihuela Costa, Torrevieja y Guardamar, entre otras.

El pliego fija una flota básica de 632 vehículos, a los que se añaden 107 ambulancias de reserva: 15 de clase C, 22 de clase B y 70 de clase A, de estas últimas 64 destinadas al transporte sanitario no urgente y seis al urgente. En total, son 739 ambulancias para el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Red autonómica

La particularidad del modelo es que, aunque cada ambulancia tenga una base territorial, no se trata de recursos municipales ni de ambulancias vinculadas de manera exclusiva a un departamento de salud. Forman parte de una red autonómica. En el caso del transporte urgente, es el CICU el que determina qué recurso movilizar en función de la gravedad de la asistencia, la disponibilidad de unidades y la distancia.

Esto permite que la Generalitat pueda gestionar las ambulancias como una red única y desplazar recursos allí donde sean necesarios. Pero también abre un debate especialmente relevante en Alicante: cómo responder a las necesidades de municipios cuya población cambia radicalmente durante los meses de verano.

Municipios como Calp cuestionan la dotación prevista para atender el aumento de población en verano

Población que se multiplica en verano

Uno de los ejemplos más claros es Calp, que llegó a recurrir el pliego al considerar insuficiente la dotación prevista para atender las necesidades de un municipio cuya población experimenta un fuerte incremento durante la temporada turística.

El problema no es que el contrato ignore la existencia de necesidades estacionales. Al contrario, el propio pliego contempla mecanismos para adaptar los recursos a las variaciones de demanda. El Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana puede modificar estacionalmente las bases logísticas y dispone de hasta tres ambulancias de reserva para responder a acontecimientos especiales o necesidades estacionales, durante un máximo de tres meses al año por ambulancia.

La discusión está, por tanto, en si esa capacidad de refuerzo es suficiente para municipios turísticos que durante el verano soportan una población muy superior a la registrada oficialmente como residente.

La situación afecta a buena parte del litoral alicantino. Localidades como Calp, Santa Pola o Torrevieja afrontan durante los meses de mayor actividad turística un incremento muy importante de población, lo que repercute también sobre la demanda de servicios sanitarios y de emergencias.

El modelo autonómico parte de la posibilidad de movilizar los recursos de forma dinámica: una ambulancia ubicada en una base determinada puede ser desplazada si el CICU considera que se necesita en otro punto. Para los municipios, sin embargo, la cuestión es si esa flexibilidad debe ir acompañada de una dotación suficiente y estable en los lugares donde la presión asistencial se concentra de forma recurrente.

Una sola licitación

La dimensión del procedimiento es uno de los elementos más singulares. La Generalitat ha optado por reunir en un único contrato el transporte sanitario terrestre urgente y no urgente de toda la Comunitat Valenciana.

Esto supone que Alicante, Valencia y Castellón quedan integradas en una misma contratación y bajo una misma estructura de gestión. La red se encuentra territorializada, con bases y recursos distribuidos por municipios, pero la contratación y la organización general se plantean a escala autonómica. El sistema busca aprovechar precisamente esa visión conjunta: los recursos no tienen por qué permanecer vinculados al municipio en el que se encuentran ubicados y pueden ser movilizados según las necesidades asistenciales.

Pero esa misma característica convierte el contrato en una pieza especialmente relevante para Alicante. Una decisión adoptada en una licitación autonómica afecta de una vez a toda la red provincial, desde las zonas urbanas hasta los municipios del interior y las localidades costeras que multiplican su población durante el verano.

De ahí que la discusión sobre la suficiencia de las ambulancias no se limite únicamente al número total de vehículos, sino también a dónde se colocan, cuándo pueden reforzarse las bases y qué capacidad existe para responder a los picos de demanda.

Temperatura interior de 51 grados en una ambulancia / INFORMACIÓN

La Generalitat tendrá que volver a licitar el contrato

El futuro de este despliegue está además condicionado por la propia tramitación administrativa. La Generalitat tendrá que volver a licitar el contrato después de que el TACRC estimara las objeciones planteadas contra las condiciones de solvencia económica establecidas inicialmente.

Los primeros pliegos exigían a las empresas una solvencia mínima de aproximadamente 600,5 millones de euros. El tribunal consideró desproporcionada esa exigencia y la resolución obliga a modificar las condiciones de la contratación.

La nueva configuración rebaja la solvencia exigida a las empresas hasta aproximadamente 120,6 millones de euros. Esta cantidad no debe confundirse con el valor económico del contrato: la Generalitat sitúa el valor estimado de la licitación en torno a 857,8 millones de euros.

Es decir, los 600,5 millones correspondían a la solvencia económica que se exigía inicialmente a las empresas para poder concurrir, mientras que los 861 millones corresponden al valor estimado del conjunto de la contratación.

La consecuencia es que el macrocontrato, que debe organizar el transporte sanitario de toda la Comunitat y contempla 739 ambulancias, todavía tiene que superar de nuevo el proceso de licitación.

Una red autonómica ante necesidades muy diferentes

La nueva licitación tendrá que concretar definitivamente cómo queda configurada esta red y cómo se articula la respuesta a las necesidades territoriales. En Alicante, el debate tiene una particularidad añadida: no todos los municipios tienen la misma demanda ni soportan la misma presión asistencial a lo largo del año.

Mientras el modelo autonómico permite mover las unidades allí donde el CICU detecte una necesidad, los municipios turísticos reclaman que la planificación tenga en cuenta también los grandes incrementos estacionales de población.

El caso de Calp pone así sobre la mesa una cuestión que va más allá del número global de ambulancias: si una red diseñada para toda la Comunidad puede garantizar una respuesta suficiente cuando las necesidades se concentran en determinados municipios y durante determinados meses.