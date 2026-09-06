Las tiendas de souvenirs proliferan en Alicante con objetos de escasa relación con la ciudad

En los objetos se lee el nombre de la ciudad de Alicante, pero la decoración que los acompaña no suele tener relación alguna con el término municipal. Las tiendas de souvenirs han proliferado en calles céntricas que son de tránsito fijo para los turistas. Imanes, casos de chupito, ceniceros, delantales, abanicos, jarras y todo tipo de objetos de decoración y de complementos de indumentaria ya no solo se ven junto a la plaza del Ayuntamiento o en la Rambla, en establecimientos dedicados a la venta de otros productos que incorporan un stand para recuerdos.

En los alrededores de la calle Gerona, que desemboca en la Rambla, este tipo de comercios conviven con otros de corte tradicional, que han visto cambiar el paisaje en los últimos años. "Se han abierto muchas tiendas de este tipo porque pasa mucha más gente que antes, sobre todo turistas", dice Verónica López, que regenta una tienda de vestidos en la calle Gerona y celebra el tránsito de extranjeros, que "también aprovechan para comprar ropa", ya que «aquí está más barata que en sus países».

El castillo de Santa Bárbara, enverdecido y con la forma cambiada en un objeto. / Pilar Cortés

En frente de este establecimiento Nadir Auoad abrió su tienda hace un mes. Se ubica junto a una tienda de maletas, junto a un salón de uñas y al lado de una inmobiliaria. Su oferta es de lo más variada: desde referencias taurinas con el nombre de Alicante, bailarinas de flamenco con la misma inscripción, senos femeninos en vasos de chupito que también lucen la toponimia e imágenes del trencadís que popularizó el arquitecto catalán Antoni Gaudí, pero con la inscripción de Alicante.

Ejemplos, algunos de estos y otros, de símbolos de ciudades concretas exportados a través de un imaginario común, pese a que, en muchos casos, la relación entre el objeto comercializado y la ciudad en la que se vende (y cuya inscripción luce en él) no haya existido nunca.

El vínculo escaso entre la ciudad y muchos objetos lo muestra Aouad, que enseña bolas de navidad en pleno verano en las que se lee "Alicante". Es uno de los productos más comprados, dice, junto a los relacionados con la tauromaquia. Aunque "lo que más se suelen llevar son los chupitos y los imanes, da igual que la imagen no tenga relación con Alicante, si pone Alicante los extranjeros se lo llevan", afirma. En las tiendas de alrededor, del mismo género, contabilizan que en los días de más ajetreo pueden vender "hasta unos quinientos imanes" en una misma jornada, "especialmente si vienen cruceristas", sin contar otros objetos también disponibles.

Toros decorados con un patrón de piezas que recuerda el trencadís. / Pilar Cortés

Por ejemplo cucharillas de café, placas, bolas o abanicos con el nombre de la ciudad. "Estas cosas les encantan", comenta Aouad, que reconoce que no suele distinguir la nacionalidad de los extranjeros porque "vienen muchos y a muchas horas". Cerca de esta tienda hay otra de la misma naturaleza, en la que Victoria Fernández asegura que "los imanes de paellas son los que más triunfan". La receta proyectada en el objeto, con limones cortados, gambas y mejillones, se aleja del detalle del arroz típico alicantino.

Unos metros más adelante Naila Ishaq regenta otro de estos comercios que, como los otros, hasta no hace mucho eran tiendas tradicionales del centro. Natural de Pakistán, prefiere expresarse en inglés ante sus dificultades de conversar en castellano. Las ventas "dependen de la mentalidad del turista, pero lo que más se recomienda aquí son muñecas de España, artículos de cerámica o recuerdos específicos de Alicante". Sobre esto último suelen pedir objetos con imágenes de la ciudad o con la inscripción del nombre. Pese a que una de las representaciones más demandadas es el castillo de Santa Bárbara, algunos objetos proyectan una fortaleza al uso con el nombre de Alicante sin ninguna relación aparente. Otros sí que muestran su imagen tal como es, como también la de la Explanada u otros lugares de la ciudad, si bien los reflejos ajustados a la realidad cada vez son menos.

Explicaciones sociológicas

Esto se debe a que "el aumento de demanda condiciona el cambio de la oferta". Mariano González, profesor de Sociología en la Universidad de Alicante, explica que ante la llegada de cada vez más turistas "lo normal es que un mismo proveedor venda productos muy baratos a comercios de diferentes lugares" en los que se cambian detalles, como el nombre de la ciudad, para vender lo mismo en todas las ciudades, pero con la toponimia cambiada. Un proceso que va en contra de "los productos más artesanos y auténticos" y que ejemplifica el concepto de "'macdonalización' de la sociedad: pasar de producción racional a este tipo de consumo" y generar, en consecuencia, "una deseterritorialización, una pérdida de identidad y lo que en sociología se le llama un 'no lugar'".

Un turista británico se lleva un imán con una vaca dibujada con estilo cubista. / Pilar Cortés

De esta manera, en lugares diferentes se encuentran los mismos productos. Liberto Carratalá, también profesor de Sociología de la UA y miembro de la Asociación Valenciana de Sociología, indica que "las empresas tienden a fabricar productos en los que aparezca el mar o una playa totalmente anónima en ciudades litorales y que éstos sean intercambiables en València, Barcelona, Alicante o cualquier otra ciudad, lo que consolida estereotipos de los turistas sobre las ciudades que visitan".

Volviendo a las tiendas de souvenirs, Germán Muenala, que regenta otra en la zona, incorpora a todos estos productos artesanía de su país, Ecuador, y guitarras en miniatura en las que se lee el nombre de la ciudad. "De Alicante hay más bien poco, todo lo personalizamos nosotros y lo que se vende suele tener más relación con España". En su tienda se ve, incluso, una camiseta en la que se lee "University of Alicante" con un escudo que no es el del centro académico.

Los compradores no profundizan en el detalle. Bryan, natural de Londres y que viaja con su pareja, busca un imán porque una amiga suya, que los colecciona, se lo ha pedido como recuerdo. "Es nuestra primera vez en España y lo más bonito de aquí es la playa y el castillo", dice. Su imán, sin embargo, luce una vaca dibujada con estilo cubista y en que se lee el nombre del país. Otro turista, Tomasz, natural de Polonia, apuesta por la compra de un imán que intenta reflejar el suelo de la Explanada, de manera muy confusa, y con el paseo rodeado de edificios de color rosa.

Son opciones llamativas, junto a otras muchas, que los turistas tienen a la hora de llevarse un recuerdo que no siempre refleja una imagen veraz de la ciudad que han visitado.