El ADDA reúne en Alicante a actores, militares y responsables de "Los Nuestros" diez años después de la serie

La Fundación Boinas Verdes Españoles Roble y Machete celebrará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Sala de Conferencias del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), el encuentro solidario "Operaciones Especiales. Cuando la realidad inspira la ficción. "Los Nuestros"", una cita que reunirá a profesionales vinculados a la conocida serie con militares que participaron en su preparación y rodaje.

El acto permitirá recordar, una década después, cómo se construyó una ficción inspirada en el trabajo de las unidades de Operaciones Especiales y hasta qué punto la preparación de los personajes, las escenas y las dinámicas de la serie estuvieron conectadas con procedimientos y experiencias reales.

El coloquio contará con la participación del productor Tadeo Villalba y del actor Antonio Velázquez, junto a otros protagonistas del encuentro, que compartirán su experiencia y su visión sobre el proceso de creación de la serie y el contacto con el ámbito militar.

La cita tendrá además un marcado carácter solidario. La entrada benéfica tendrá un precio de 15 euros y la recaudación irá destinada a la Fundación de los Boinas Verdes Roble y Machete. También se habilita una "Fila 0" para quienes no puedan asistir pero quieran colaborar mediante un donativo.

Como cierre del acto, y una vez finalizado el coloquio, se servirá un vino español que permitirá a los asistentes charlar e intercambiar impresiones con los ponentes en un ambiente más distendido.

El encuentro se plantea así como una oportunidad para acercarse a una parte menos visible de las Operaciones Especiales y conocer, de primera mano, cómo la experiencia real de los militares puede trasladarse a una producción audiovisual.

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