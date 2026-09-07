La Aemet lo confirma: Alicante arranca la semana con avisos amarillos por calor y máximas de hasta 38 grados

Alicante arranca este lunes 7 de septiembre con una jornada plenamente veraniega y marcada otra vez por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, sin riesgo de lluvia y con temperaturas que apenas cambiarán respecto a los últimos días.

El punto más destacado estará en las máximas. Aunque en general los termómetros se mantendrán con pocos cambios, la Aemet advierte de valores significativamente elevados en la mitad sur y de ligeros ascensos locales en algunos puntos. El calor volverá a notarse especialmente durante las horas centrales del día.

La Aemet mantiene activados avisos amarillos por temperaturas máximas tanto en el litoral norte como en el litoral sur de Alicante. En ambos casos, el aviso estará vigente entre las 12.00 y las 20.00 horas, con máximas que pueden alcanzar los 36 grados. El organismo precisa que, en las zonas litorales, el umbral se alcanzará especialmente en el interior de esas áreas, no necesariamente en primera línea de costa.

El viento soplará flojo y variable durante buena parte de la jornada. Por la tarde tenderá a sureste flojo, con brisas que podrán suavizar ligeramente el ambiente en puntos del litoral, aunque sin evitar una sensación de calor elevada.

La jornada queda así marcada por la estabilidad, el sol y los avisos por calor en buena parte de la franja litoral alicantina. Septiembre avanza, pero el verano todavía no afloja en la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante capital afrontará este lunes una jornada de pleno sol y calor intenso, sin probabilidad de lluvia y con aviso amarillo por altas temperaturas. Los termómetros se moverán entre los 24 grados de mínima y los 35 de máxima, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 38 grados durante las horas centrales.

El calor se notará desde primera hora, con ambiente muy seco durante buena parte del día y una tarde todavía cálida, en torno a los 26 grados al final de la jornada. El viento será flojo y variable, con giro a nordeste a últimas horas, mientras el aviso por calor recuerda que la situación será especialmente exigente en el interior de la zona litoral sur.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este lunes una de las jornadas más calurosas de la provincia, con cielo despejado, ausencia total de lluvia y aviso amarillo por altas temperaturas. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 37 de máxima, con calor intenso desde la mañana y valores muy elevados durante las horas centrales.

La sensación térmica se mantendrá en torno a los 37 grados, en un ambiente seco al inicio pero algo más húmedo conforme avance el día. Por la tarde el viento girará a sureste y al final entrará de nordeste, con una bajada progresiva del termómetro hasta los 25 grados a últimas horas, aunque la noche seguirá siendo cálida.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará este lunes con sol, calor y aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante. Las temperaturas se moverán entre los 26 grados de mínima y los 32 de máxima, con una noche tórrida y un ambiente muy veraniego desde primera hora.

El calor será más contenido que en el interior, pero la mínima tan elevada hará que la sensación de bochorno se mantenga durante buena parte del día. El viento soplará flojo, primero de componente este y después del suroeste, antes de girar a oeste a últimas horas. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada.

El tiempo en Elda

Elda tendrá este lunes una jornada de calor intenso, con cielo despejado, ambiente seco y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas irán de los 20 grados de mínima a los 36 de máxima, con valores muy altos desde la mañana y un mediodía claramente veraniego.

La sensación térmica se situará también en torno a los 36 grados, aunque la humedad será baja durante buena parte del día, lo que hará que el calor sea más seco que en la costa. A últimas horas el termómetro bajará hasta los 23 grados y el viento quedará en calma, dejando una noche más llevadera que en el litoral.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá este lunes una jornada de sol, calor y aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante. Las temperaturas se moverán entre los 23 grados de mínima y los 32 de máxima, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 36 grados por la humedad.

El ambiente será especialmente bochornoso durante las horas centrales y la humedad podrá subir mucho a últimas horas, manteniendo una noche cálida junto al mar. El viento será flojo, con predominio de componente este y sureste durante el día, y girará a noroeste al final de la jornada. No se esperan lluvias.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será este lunes uno de los puntos más calurosos de la provincia, con aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante. Los termómetros irán de los 22 grados de mínima a los 38 de máxima, en una jornada de cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.

El calor apretará desde primera hora, con valores muy altos ya durante la mañana y una sensación térmica que también podrá alcanzar los 38 grados. Por la tarde el ambiente seguirá cálido, aunque el termómetro bajará hacia los 25 grados al final del día. El viento será flojo, primero de componente este y después de oeste, con una noche cálida y algo más húmeda.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este lunes una jornada de calor intenso, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 20 grados de mínima y los 36 de máxima, con valores muy altos desde la mañana y un ambiente seco durante buena parte del día.

La sensación térmica también podrá alcanzar los 36 grados, aunque la humedad será baja en las horas centrales. El viento soplará flojo de componente sur y suroeste, con algo más de presencia por la tarde, y la noche quedará cálida pero más llevadera que en las zonas costeras.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará este lunes una jornada de sol y calor, con aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte de Alicante. Las temperaturas se moverán entre los 23 grados de mínima y los 35 de máxima, con un ambiente muy veraniego desde la mañana y sin probabilidad de lluvia.

La sensación térmica también podrá llegar a los 35 grados, aunque la humedad será más baja durante las horas centrales y el calor se notará de forma más seca. Por la tarde aparecerá alguna nube sin consecuencias y el viento girará de sureste a sur, antes de rolar a noroeste a últimas horas.