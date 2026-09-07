La Aemet pone a Alicante en alerta amarilla por calor: estos municipios llegarán mañana a los 40ºC
Varias localidades de la provincia estarán en aviso por altas temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para mañana la alerta amarilla por calor en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante. Entre las 13.00 y las 21.00 horas se espera que los termómetros alcancen los 36ºC en las comarcas de El Comtat, Marina Alta, Marina Baixa, el Baix Vinalopó, la Vega Baja y parte del Medio Vinalopó y de l'Alacantí.
Está previsto que el calor siga el miércoles donde el aviso amarillo se mantendrá en el litoral sur y se activará en el interior, mientras que en el litoral norte pasará a naranja. Pero estas alertas ya no serán por calor, serán por lluvias y tormentas que pueden llegar acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo grande a partir de las 14.00 horas.
Se da la circunstancia de que este miércoles, 9 de septiembre, dan comienzo las clases en los colegios e institutos de la provincia. A pesar de que no hay avisos, las altas temperaturas también serán protagonistas de la jornada con termómetros que podrían superar los 35 grados en el interior.
Municipios de Alicante que llegarán a los 40ºC
La Aemet señala que mañana será una jornada de especial calor en Pego y L’Atzúbia. Estos dos municipios de la Marina Alta podrían llegar a los 40ºC mientras que en Alcocer de Planes, Beniarrés, L'Alqueria d'Asnar y Albatera podrán alcanzar los 39ºC.
Hay otros municipios que se quedan justo en 38 ºC. Es el caso, por ejemplo, de Orihuela, Callosa de Segura, Sanet y Negrals y Benimarfull y Muro de Alcoy.
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