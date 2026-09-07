Alfredo Llopis seguirá cuatro años más al frente de la Semana Santa de Alicante

No habrá pugna por dirigir la Semana Santa alicantina durante los próximos cuatro años. Tras dos elecciones, las de 2018 y 2022, en las que Alfredo Llopis se impuso a Beatriz Gandulla y Alberto Payá, el actual presidente de la Junta Mayor se asegura un mandato más en el cargo, al registrar la única candidatura.

Según han informado desde la dirección Semana Santa, el plazo de presentación de listas finalizó oficialmente el pasado viernes, 4 de septiembre, a las 20:00 horas. Sin embargo, en la reunión de la Junta Gestora Electoral celebrada este lunes para validar las candidaturas presentadas, se ha constatado que la única propuesta planteada para dirigir la Junta Mayor es la encabezada por Alfredo Llopis Verdú. De esta manera, aunque aún debe realizarse una Asamblea General Extraordinaria con la correspondiente votación, el actual presidente sumará otro mandato al frente de la fiesta. Dicho encuentro tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, a las 19:30 horas, en el salón de actos de la Casa de la Festa Manuel Ricarte.

Tres mandatos al frente

Alfredo Llopis llegó a la presidencia de la Junta Mayor en julio de 2018, cuando se impuso por trece votos a once en una reñida lucha con la primera mujer que optaba al cargo, Beatriz Gandulla. El nuevo presidente, que entonces tenía 60 años, atesoraba 35 participaciones en la Semana Santa: primero en El Perdón y, posteriormente, en el Cristo del Mar. Durante su trayectoria, fue principalmente hermano mayor, aunque realizó también funciones de mayordomo y fue responsable de Patrimonio.

El resultado de aquellas elecciones le convirtió en presidente tras suceder a Alberto Payá, quien decidió no volver a presentarse tras su primer mandato y que, cuatro año más tarde, fue precisamente el rival al que Llopis tuvo que batir para repetir cuatro años más al frente de la Junta Central. En las elecciones de 2022, el actual presidente obtuvo 15 votos frente a los 8 de su adversario.

Ahora, la ausencia de oposición garantiza que, a la espera de que se oficialice mediante la pertinente votación, Alfredo Llopis Verdú continúe como máximo dirigente de la Semana Santa alicantina durante los próximos cuatro años.